Hội nghị xúc tiến thương mại gắn với khai trương chợ Mai Pha

Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể sản phẩm OCOP và các tiểu thương trên địa bàn phường.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Chợ Mai Pha có diện tích 2.648 m2 theo quy mô chợ hạng 3 với 150 điểm kinh doanh (10 ki ốt có mái che, 140 điểm kinh doanh ngoài trời). Chợ có đầy đủ các hạng mục phục vụ như nhà quản lý, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh công cộng…

Để đưa chợ Mai Pha vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thời gian qua, UBND phường Đông Kinh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương vào buôn bán tại chợ, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm, khu vực ngã ba, ngã tư, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... tái diễn vi phạm dù đã được nhắc nhở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, UBND phường đã tổ chức 5 hội nghị đối thoại với hơn 100 tiểu thương, hộ kinh doanh nhằm lắng nghe ý kiến, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và vận động các hộ đưa hàng hóa vào kinh doanh tại chợ.

Tại hội nghị, đại diện các hộ kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể sản phẩm OCOP đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường.

Đại diện hộ kinh doanh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện nhà hàng trên địa bàn phường Đông Kinh

Trong chương trình, các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông, đặc sản, sản phẩm OCOP của 20 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các sản phẩm được trưng bày rất đa dạng từ rau sạch, bánh truyền thống đến các đặc sản của tỉnh như vịt quay, lợn quay…

Các đại biểu tham quan gian hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm mắc ca

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông, đặc sản của tỉnh

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm vịt quay Hồng Xiêm

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá quy mô, cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh tại chợ Mai Pha; đồng thời tạo cầu nối để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung - cầu. Qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường.