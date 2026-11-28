Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND một số xã, phường trong tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giám đốc Sở VHTT&DL Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở VHTT&DL Lạng Sơn khẳng định: Lạng Sơn sở hữu vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng với nước bạn Trung Quốc, cùng hệ sinh thái tài nguyên văn hóa, lịch sử, cảnh quan đa dạng, phong phú là nền tảng vững chắc để phát triển các loại hình du lịch từ tâm linh, sinh thái, cộng đồng đến thương mại cửa khẩu…

Thời gian qua, du lịch Lạng Sơn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ quốc tế với danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2025, cùng Làng du lịch Hữu Liên và Cụm homestay Yên Thịnh đạt Giải thưởng Du lịch ASEAN.

Bên cạnh đó, hợp tác du lịch biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây (Trung Quốc) qua chương trình tham quan bằng giấy thông hành 2 ngày 1 đêm cũng mở ra cơ hội lớn thu hút khách quốc tế.

Dù đạt nhiều thành tựu, du lịch tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: sản phẩm thiếu tính đặc trưng và liên kết, hạ tầng chưa đồng bộ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp, cũng như hạn chế về quảng bá trên nền tảng số.

Do đó, hội nghị lần này là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng tháo gỡ khó khăn, kết nối hợp tác, hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu xem video clip về tiềm năng, thế mạnh du lịch Lạng Sơn

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ ngoài tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem các video clip về tiềm năng, thế mạnh du lịch Lạng Sơn và vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung như: khai thác sản phẩm du lịch thu hút khách Trung Quốc 2 ngày 1 đêm sử dụng giấy thông hành; các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, sản phẩm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn...

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn

Trong chương trình, Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn.

Hai bên thống nhất triển khai các nội dung hợp tác chính gồm: phối hợp truyền thông, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; tổ chức trưng bày, trình diễn mô hình trải nghiệm tại các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch; đồng thời mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm và đón tiếp khách cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác kết nối phát triển du lịch.

Cùng đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ngoài tỉnh cũng đã tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác kết nối phát triển du lịch.

Theo đó, thỏa thuận tập trung vào 5 lĩnh vực hợp tác gồm: Xây dựng tour liên vùng gắn với Hà Nội, khai thác điểm đến đặc trưng (Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mẫu Sơn, Bắc Sơn, Hữu Liên) và sản phẩm OCOP; phối hợp truyền thông, tham gia hội chợ và tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip; trao đổi nguồn khách hai chiều, tung gói kích cầu và mở rộng mạng lưới lữ hành; đào tạo nhân lực và liên kết chuỗi dịch vụ (lưu trú, ăn uống, vận chuyển, lữ hành); cập nhật thị trường, kết nối website và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn khi đón khách.

Việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Lạng Sơn với các đơn vị và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của tỉnh trong thời gian tới.