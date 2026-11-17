Tham dự Hội nghị có ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) (phát biểu trực tuyến); TS. Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam; ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, đại diện một số đơn vị, tổ chức cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Bader Almatrooshi cho biết, quá trình đàm phán Hiệp định CEPA chỉ diễn ra trong 14 tháng. Điều này thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như các Bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. TS. Bader Almatrooshi khẳng định Đại sứ quán UAE tại Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE trong những năm tiếp theo.

TS. Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên nhận định, CEPA tạo ra những lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục đơn giản hơn, khả năng thâm nhập thị trường Trung Đông sâu rộng hơn và cơ hội kết nối với nhiều đối tác và nhà nhập khẩu UAE hơn.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả hiệp định này, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và cần hết sức chú ý đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu tại nước sở tại cũng như quan tâm đến đặc thù thị trường UAE là một thị trường trung chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên trao đổi về những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm, đưa ra những câu hỏi cũng như chia sẻ những bài học kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhằm tiếp cận hiệu quả thị trường UAE cũng như thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hai bên, hướng tới những kết quả thực chất, Bộ Công Thương cùng với Đại sứ quán UAE đã tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp (Business to Business – B2B) để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, trực tiếp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai.

Hiệp định CEPA được ký kết vào ngày 28/10/2024 và đã chính thức có hiệu lực tại cả hai quốc gia vào ngày 03/02/2026. Hiệp định được khởi động đàm phán vào năm 2023 trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á.Theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.1 tỷ USD, giảm 4,9%; và nhập khẩu đạt 1.5 tỷ USD tăng 73,1%. Trước đó, trong năm 2025, tổng kim ngạch hai chiều Việt Nam – UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD, tăng 1,5% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 5,9 tỷ USD, tăng 5,2%, và nhập khẩu đạt 640 triệu USD, giảm 32,2%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang UAE là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép; hàng dệt may.