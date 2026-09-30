Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Bắc Ninh số 1 và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.