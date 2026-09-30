Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026
Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh; giới thiệu các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu và vị thế của nông nghiệp Lào Cai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-linh-vuc-nong-nghiep-nam-2026-post910740.html