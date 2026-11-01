Hội nghị xe Mỹ nhưng chỉ nhắc về Trung Quốc, chuyện gì đang diễn ra?

Hội nghị Reuters Automotive USA 2026 vừa diễn ra tại Detroit (Mỹ), quy tụ hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, hàng loạt chủ đề được thảo luận, từ quá trình chuyển đổi ôtô thành những phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khoang lái, đến những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong đó, câu chuyện về cách giải tỏa sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trở thành tâm điểm.

Xe Trung Quốc có lợi thế gì?

Dù không có phiên thảo luận nào trong khoảng 24 phiên tại hội nghị Reuters Automotive trực tiếp nhắc đến Trung Quốc, sức ảnh hưởng từ các nhà sản xuất đến từ đất nước tỷ dân vẫn xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Việc ôtô Trung Quốc liên tục mở rộng thị phần tại hầu hết thị trường ngoài Mỹ đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với các thương hiệu phương Tây.

Trong một phiên thảo luận về khả năng duy trì sức cạnh tranh của danh mục sản phẩm, người tham dự được yêu cầu xếp hạng những lợi thế giúp các hãng xe Trung Quốc gia tăng thị phần toàn cầu.

Kết quả cho thấy 3 yếu tố được đánh giá cao nhất lần lượt là tốc độ phát triển sản phẩm, chi phí và công nghệ.

Tuy nhiên theo ông Ramiro Gutierrez, lãnh đạo khu vực Bắc Mỹ của tập đoàn cung cấp linh kiện ôtô ZF Group, còn một lợi thế quan trọng khác của các hãng xe Trung Quốc, đó là tính thực dụng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Theo đại diện ZF Group, các hãng xe Trung Quốc có sự thực dụng khi phát triển sản phẩm. Ảnh: Geely.

Trao đổi bên lề hội nghị, ông Gutierrez cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc có xu hướng tái sử dụng, chia sẻ và tiếp tục khai thác những linh kiện đã được phát triển trên các dòng xe trước đó.

Cách làm này giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí nghiên cứu.

"Khi chúng tôi giới thiệu với một hãng xe Trung Quốc rằng mình có hệ thống phanh đã được cung cấp cho nhiều khách hàng trong nhiều năm, họ sẽ nói tuyệt, hãy cung cấp cho chúng tôi hệ thống đó", ông Gutierrez chia sẻ.

Trong khi đó, cách tiếp cận của nhiều nhà sản xuất phương Tây lại khác biệt.

"Một hãng xe phương Tây có thể nói rằng hệ thống này khá tốt, nhưng họ muốn bổ sung thông số kỹ thuật hoặc điều chỉnh cách thức hoạt động theo yêu cầu riêng", ông Gutierrez giải thích.

Theo lãnh đạo ZF, những yêu cầu như vậy khiến quá trình phát triển sản phẩm cần thêm nguồn lực kỹ thuật, có thể phát sinh chi phí đầu tư và kéo dài thời gian hoàn thiện.

Sự khác biệt giữa tính linh hoạt của các hãng xe Trung Quốc và quy trình phát triển sản phẩm có phần cứng nhắc của các nhà sản xuất phương Tây trở thành một trong những chủ đề nổi bật tại hội nghị.

Trong phiên thảo luận về khả năng hợp tác nhằm giảm chi phí, ông Keefe Leung, Giám đốc cấp cao phụ trách phần mềm và kỹ thuật điện của hãng xe điện Karma Automotive, cho rằng các nhà sản xuất vẫn gặp khó khăn trong việc chia sẻ công nghệ.

Tuy nhiên ông Steven Warrick, Phó chủ tịch phụ trách quản lý sản phẩm của Volkswagen, cho rằng vấn đề cần được nhìn nhận từ nhiều phía.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Warrick thừa nhận việc hợp tác có thể giúp giảm chi phí, nhưng các hãng xe đôi khi vẫn cần tự phát triển hoặc thay đổi linh kiện để đáp ứng quy định và công nghệ mới.

Dù chẳng bên nào kể tên trực tiếp đến hãng xe Trung Quốc, sự lo ngại về khả năng bành trướng của các thương hiệu Trung vẫn được nhắc đến xuyên suốt sự kiện. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, những cuộc thảo luận tại Detroit cho thấy các hãng xe phương Tây không chỉ phải đối mặt với áp lực thuế quan, chi phí sản xuất và quá trình điện hóa, mà còn cần xem xét lại cách thức phát triển sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh.

Trong khi đó, tốc độ ra mắt sản phẩm, khả năng tận dụng linh kiện sẵn có và cách tiếp cận thực dụng đang giúp các thương hiệu Trung Quốc tạo ra lợi thế đáng kể trên thị trường ôtô toàn cầu.

Xe nội địa Mỹ xoay trục hybrid

Theo Reuters, General Motors (GM) đang lên kế hoạch bổ sung các phiên bản hybrid cho những dòng SUV 7 chỗ bán chạy gồm Chevrolet Traverse, Buick Enclave và GMC Acadia.

Cùng thời điểm, tập đoàn Mỹ xác nhận sẽ đầu tư vào một nhà máy tại Lansing, bang Michigan, để phục vụ hoạt động sản xuất xe hybrid trong tương lai. Tuy nhiên GM chưa công bố thời điểm triển khai cũng như danh sách sản phẩm cụ thể.

Trước đây, GM là một trong những nhà sản xuất đặt cược lớn nhất vào ôtô thuần điện. Hãng từng đặt mục tiêu ngừng bán xe du lịch và xe tải nhẹ sử dụng động cơ xăng hoặc diesel từ năm 2035.

Tuy nhiên sự thay đổi của nhu cầu thị trường đã khiến GM, tương tự nhiều đối thủ, phải điều chỉnh chiến lược điện hóa.

GM sẽ xoay trục sang xe hybrid sau khi kế hoạch điện hóa không đạt kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Khác với một số nhà sản xuất khác, GM không có nhiều lựa chọn hybrid để bù đắp khi nhu cầu xe thuần điện tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Dù CEO GM - bà Mary Barra từng nhiều lần đề cập khả năng mở rộng danh mục hybrid, kế hoạch cụ thể chỉ mới dần được hé lộ.

Hiện GM có khoảng 12 mẫu ôtô thuần điện tại Mỹ, nơi tỷ trọng doanh số xe điện vẫn thấp hơn so với châu Âu và Trung Quốc.

Việc thiếu các lựa chọn hybrid được cho là một trong những nguyên nhân khiến thị phần GM sụt giảm trong năm nay.

Bổ sung hệ truyền động hybrid cho những dòng SUV bán chạy có thể giúp hãng cải thiện doanh số. Tuy nhiên giới phân tích và đại lý dự báo các phiên bản này phải mất thêm vài năm mới có thể thật sự được giới thiệu đến người dùng.

Honda lo ngại chính sách thuế quan

Bên cạnh cuộc cạnh tranh về công nghệ và sản phẩm, chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục là vấn đề được các hãng xe quan tâm.

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang tìm cách thích ứng với những mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp dụng, ngành ôtô Bắc Mỹ có thể phải đối mặt với thay đổi lớn hơn từ đầu năm 2027.

Theo Reuters, Mỹ đang cân nhắc mức thuế 50% đối với ôtô nhập khẩu từ Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Phát biểu tại hội nghị, bà Jennifer Thomas, lãnh đạo phụ trách quan hệ chính phủ của Honda, cảnh báo chính sách này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp ôtô khu vực.

"Tôi hy vọng ngành công nghiệp có thể tránh được kịch bản đó, bởi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", bà Thomas chia sẻ.

Lãnh đạo Honda cho rằng những chính sách thuế quan hiện tại đã đặt các nhà sản xuất ôtô hoạt động tại Bắc Mỹ vào thế bất lợi.

Nhà máy Honda tại Canada. Ảnh: Reuters.

"Tôi hy vọng Bắc Mỹ sẽ lấy lại lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày khu vực này rơi vào tình thế bất lợi như hiện nay", bà Thomas nhận định.

Dù vậy, đại diện Honda vẫn bày tỏ sự lạc quan thận trọng về khả năng Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận nhằm tránh việc tăng thuế. Tuy nhiên mối quan tâm hàng đầu của Honda lại liên quan đến sự hiện diện của các hãng xe Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Theo bà Thomas, hãng đang đặc biệt chú ý đến một dự luật tại Mỹ nhằm siết chặt lệnh cấm các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc gia nhập thị trường.

Dự luật này đã được một ủy ban của Thượng viện Mỹ thông qua.

"Nhìn vào những gì Trung Quốc đang làm tại Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, Brazil và nhiều thị trường khác, chúng tôi thực sự lo ngại", bà Thomas chia sẻ.