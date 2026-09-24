Hội nghị vùng sản xuất lúa giống Tẻ nương Hà Giang và giới thiệu các giống lúa mới

Các đại biểu tham quan thực tế vùng sản xuất giống lúa Tẻ nương Hà Giang và các mô hình giống lúa mới.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang đã giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và hoạt động nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa của công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty chú trọng nghiên cứu, tuyển chọn những giống lúa có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện canh tác và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Công ty cũng giới thiệu định hướng nghiên cứu, chọn tạo giống lúa trong thời gian tới, đồng thời giới thiệu tổng quan 4 giống lúa gồm: Tẻ nương Hà Giang, HG507, AĐT 707 và nếp Ngọc AĐT. Trong đó, giống Tẻ nương Hà Giang được định hướng phát triển vùng sản xuất lúa giống, góp phần khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm canh tác của người dân, đồng thời từng bước xây dựng vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo địa phương.

Việc giới thiệu, đưa vào sản xuất các giống lúa mới được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu giống, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm lựa chọn cho người dân, hướng tới xây dựng các vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với nâng cao giá trị nông sản trên địa bàn tỉnh.