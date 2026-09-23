Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV thành công tốt đẹp
Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV tập trung trao đổi về hợp tác giữa Viện Kiểm sát hai nước, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tương trợ tư pháp hình sự, đào tạo nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/hoi-nghi-vksnd-cac-tinh-co-chung-duong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-iv-thanh-cong-tot-dep-27964.html