Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh biên giới Việt - Trung lần thứ IV

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND tối cao; lãnh đạo Viện KSND 7 tỉnh, thành phố có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị về phía Trung Quốc có ông Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hình sự thông thường, Viện KSND tối cao Trung Quốc, trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc; lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Viện KSND tối cao Trung Quốc; lãnh đạo Viện KSND tỉnh Vân Nam, Viện KSND khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Viện KSND tối cao Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm như: đánh giá khách quan tình hình và nhận diện các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới trên tuyến Việt – Trung; chia sẻ các vụ án điển hình, kinh nghiệm hay và giải pháp hiệu quả trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án có yếu tố nước ngoài; đánh giá thực tiễn thực hiện ủy thác tương trợ tư pháp về hình sự; đề xuất những cơ chế, hướng dẫn mới hoặc nội dung cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong phạm vị thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Viện KSND tối cao Trung Quốc đã thông tin về một số kết quả đạt được trong công tác hợp tác kiểm sát giữa Trung Quốc - Việt Nam; khó khăn, vấn đề trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.

Đồng chí khẳng định: Thời gian tới, Viện KSND tối cao Trung Quốc sẵn sàng cùng Viện KSND tối cao Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường hợp tác thực chất, nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường trao đổi, đào tạo cán bộ kiểm sát; thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tham luận tại hội nghị

Các đại biểu nghe tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận về chủ đề: “Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”. Trong đó tập trung làm rõ kết quả, tình hình hợp tác giữa ngành KSND hai nước, khó khăn, vấn đề đang đặt ra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy, mua bán người và các hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép; công tác tương trợ tư pháp về hình sự; chuyển đổi số trong nghiệp vụ kiểm sát…

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tham luận tại hội nghị

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam có đường biên giới với Trung Quốc dự hội nghị

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu bế mạc hội nghị

Hội nghị Viện KSND các tỉnh biên giới Việt - Trung là cơ chế hợp tác được Viện KSND tối cao hai nước thiết lập vào năm 2017. Đây là diễn đàn giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa Viện KSND hai nước, đóng góp tích cực cho việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định và phát triển. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ngành KSND hai nước nhằm vun đắp tình hữu nghị truyền thống song phương, phục vụ hợp tác tư pháp, giữ gìn an ninh ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.