Ngày 27-11, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa phối hợp với Chương trình Angels tại Việt Nam tổ chức Hội nghị phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ tỉnh Khánh Hòa, nâng cao năng lực nhận diện và xử trí đột quỵ. Hội nghị có gần 70 cán bộ y tế đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại diện Chương trình Angels tại Việt Nam và lãnh đạo Sở Y tế trao giấy chứng nhận EMS Angels và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Chương trình Angels và các hoạt động đồng hành xây dựng mạng lưới điều trị đột quỵ; tình hình tiếp nhận người bệnh đột quỵ và quản lý chất lượng cấp cứu ngoại viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hiệu quả xây dựng mạng lưới đột quỵ ở tỉnh và kế hoạch phát triển năm 2027. Đồng thời, các chuyên gia hướng dẫn nhận diện, xử trí người bệnh đột quỵ tại đơn vị y tế cơ sở, kết nối hội chẩn liên viện và chuyển viện kịp thời...

Thông qua hội nghị, ngành Y tế tỉnh hướng đến tăng cường phối hợp giữa y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện và các bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, từng bước hoàn thiện mạng lưới điều trị đột quỵ, góp phần giảm tử vong, hạn chế di chứng và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Chương trình Angels tại Việt Nam trao giấy chứng nhận EMS Angels (chứng nhận quốc tế dành cho các đơn vị cấp cứu ngoài bệnh viện có thành tích xuất sắc trong việc chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình cấp cứu bệnh nhân đột quỵ trước khi nhập viện) cho Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Chương trình Angels là chương trình phi lợi nhuận, chăm sóc sức khỏe toàn cầu, một sáng kiến của Công ty Boehringer Ingelheim nhằm giúp Hội Đột quỵ thế giới và Hội Đột quỵ Châu Âu đạt được mục tiêu xây dựng và cải thiện hệ thống chăm sóc đột quỵ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.