Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong lịch sử văn hóa Việt Nam hiện đại. Hơn 200 đại biểu là những nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu từ ba miền Bắc, Trung, Nam cùng đại diện Chính phủ và Quốc hội đã tham dự. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đến dự và đọc diễn văn khai mạc. Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, sự kiện này thể hiện tầm nhìn chiến lược về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia.

Văn hóa trong những ngày đầu độc lập

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với vô vàn khó khăn: nạn đói, nạn mù chữ, tình hình kinh tế kiệt quệ và nguy cơ chiến tranh trở lại. Trong hoàn cảnh ấy, nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập và kiến thiết đất nước đòi hỏi không chỉ sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế mà còn cần một nền tảng tinh thần và văn hóa vững chắc.

Trước đó, năm 1943, Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã xác lập ba nguyên tắc quan trọng là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Đây được xem là một trong những văn kiện có ý nghĩa nền tảng đối với tư duy xây dựng nền văn hóa mới. Hội nghị năm 1946 tiếp tục phát triển những định hướng này trong điều kiện đất nước đã giành được chính quyền, đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành một bộ phận gắn bó với công cuộc xây dựng quốc gia độc lập.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11/1946. Ảnh tư liệu: Báo Đại Đoàn Kết.

Thông điệp lịch sử: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị là bài diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định nền văn hóa mới phải lấy hạnh phúc của đồng bào và sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm cơ sở, đồng thời biết tiếp thu những tinh hoa của văn hóa xưa và nay, cả phương Đông lẫn phương Tây, để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam phù hợp với tinh thần dân chủ.

Một tư tưởng nổi bật được Người nhấn mạnh là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Quan điểm này thể hiện cách nhìn vượt ra ngoài việc xem văn hóa đơn thuần là văn học, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo. Văn hóa phải tham gia định hướng đời sống xã hội, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi và xây dựng con người mới.

Người cũng nhấn mạnh văn hóa phải đi sâu vào đời sống, góp phần sửa đổi những thói hư tật xấu như tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ; giúp mỗi người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, văn hóa nghệ thuật cần quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, độc lập, tự cường và tự chủ. Những quan điểm ấy cho thấy văn hóa được nhìn nhận như một sức mạnh có khả năng tác động sâu sắc đến chất lượng con người và sự phát triển của xã hội.

Một hội nghị ngắn nhưng mang ý nghĩa lâu dài

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị dự kiến có chương trình làm việc rộng hơn, nhưng do tình hình chính trị và quân sự ngày càng căng thẳng, cuộc họp đã phải kết thúc sớm sau một ngày thảo luận. Bài tường thuật đăng trên Báo Cứu quốc ngày 25/11/1946 là một tư liệu quý giúp tái hiện không khí của sự kiện. Dù thời gian diễn ra ngắn, hội nghị vẫn tạo nên diễn đàn tập hợp những trí thức, văn nghệ sĩ và người hoạt động văn hóa trên cả nước, cùng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng nền văn hóa phục vụ dân tộc và nhân dân.

Những tư tưởng từ hội nghị tiếp tục được phát triển trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1948, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai được tổ chức tại Việt Bắc, tiếp tục bàn về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa kháng chiến, góp phần động viên tinh thần và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc. Qua các giai đoạn lịch sử, quan điểm về vai trò của văn hóa tiếp tục được kế thừa, bổ sung và phát triển, trở thành một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng đất nước.

Nhìn lại sau 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử ngành văn hóa mà còn thể hiện tầm nhìn về mối quan hệ giữa văn hóa với vận mệnh quốc gia. Sự kiện nhắc nhở rằng độc lập không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh vật chất mà còn cần được củng cố bằng tri thức, đạo đức, bản sắc và những giá trị tinh thần chung. Ngày 24/11 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt khi được lựa chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với dấu mốc lịch sử năm 1946. Thông điệp về một nền văn hóa vì con người, vì dân tộc vẫn còn nguyên giá trị trong hành trình phát triển Việt Nam hôm nay.

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