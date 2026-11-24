Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất – Dấu mốc lịch sử đặt nền móng văn hóa Việt Nam mới
Diễn ra ngày 24-11-1946 tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-lan-thu-nhat-dau-moc-lich-su-dat-nen-mong-van-hoa-viet-nam-moi-post676770.antd