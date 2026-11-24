(PLM) - Luật Đấu thầu mới vừa được Quốc hội thông qua bổ sung nhiều cơ chế mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Những quy định này được kỳ vọng giúp các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động hơn trong lựa chọn nhà thầu, tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.