Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ sáu, khóa XIV

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua báo cáo về việc thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đối với đồng chí Đặng Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đối với các đồng chí: Đào Bích Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Trương Thị Hảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Thổ; Pờ Mỳ Đu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tà Tổng.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy, cơ cấu, thành phần theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, các đồng chí ủy viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.