Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân xã Mường Bú.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16; Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.