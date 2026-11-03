Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 3/11, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Mường Bú tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản và đại diện các tổ chức đoàn thể tại các bản trên địa bàn xã. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2026).
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16; Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15.
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/phap-luat/hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-FGueox3vg.html