Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Anuphap Vongnokeo đồng chủ trì, với sự tham dự của gần 300 đại biểu từ các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương có chung đường biên giới của hai nước và đại diện các Trưởng bản tiêu biểu sinh sống tại các khu vực giáp biên giới Việt Nam-Lào.

Mục đích chính của Hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam-Lào, giúp các cán bộ, lực lượng chuyên trách, các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào nắm vững và có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về các quy định liên quan…; từ đó, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi ý kiến về 5 chủ đề quan trọng, gồm: Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới; Vai trò của công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới; Công tác quốc tịch và hộ khẩu của người dân vùng biên giới; Tình hình tổng quan về công tác biên giới và quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới; Quy định về xuất nhập cảnh, hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới cùng các vấn đề cần lưu ý đối với cư dân biên giới.

Nhân dịp này, đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế từ đại diện các địa phương hai bên biên giới Việt Nam-Lào để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, bền vững lâu dài.

Đoàn đại biểu phía Việt Nam đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở tỉnh Savannakhet. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại Hội nghị, hai đồng chí Thứ trưởng cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong khu vực biên giới Việt Nam-Lào, coi đây là lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ đến với bà con đang cư trú, sinh hoạt trong khu vực biên giới thời gian qua.

Hai đồng chí Thứ trưởng cùng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng: sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ phổ biến những nội dung được thông tin, trao đổi tại Hội nghị đến với cộng đồng dân cư địa phương; làm gương và vận động nhân dân tôn trọng và tuân thủ các quy định về biên giới, lãnh thổ, tích cực tham gia các hoạt động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật (như xâm canh, xâm cư, di cư tự do, kết hôn không giá thú); đồng thời tiếp tục mở rộng mô hình kết nghĩa “bản-bản”, tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu cùng đánh giá cao Cơ quan biên giới Trung ương hai nước, chính quyền tỉnh Savannakhet và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu phía Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan thực tế đặc khu kinh tế Savannakhet và tháp Inhang tại tỉnh Savannakhet.