Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Trung Quốc tập trung tăng cường quản lý Đảng

Theo Tân Hoa xã, tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác, giải trình dự thảo nghị quyết về những vấn đề trọng yếu trong việc kiên trì thúc đẩy công tác tự quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Dự thảo được trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XX xem xét sau khi Bộ Chính trị thống nhất tại cuộc họp tháng 9.

Văn kiện đánh giá những kết quả, kinh nghiệm trong công tác quản lý Đảng thời đại mới, phân tích tình hình, nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay và thời gian tới, đồng thời đề ra các định hướng chiến lược để tiếp tục triển khai công tác này.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 7 quyết định chương trình nghị sự của hội nghị, Bộ Chính trị Trung Quốc nhận định công tác quản lý Đảng đã đạt tiến triển đáng kể kể từ Đại hội XVIII năm 2012.

Tuy nhiên, những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế, trong nước và trong nội bộ Đảng đang đặt ra các yêu cầu, thách thức mới.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn cao hơn và các biện pháp cụ thể hơn để giải quyết những vấn đề nổi bật trong xây dựng Đảng.

Các nhiệm vụ được nhấn mạnh gồm củng cố sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương, nâng cao năng lực cầm quyền lâu dài, giữ gìn tính tiên phong, sự trong sạch và mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh.