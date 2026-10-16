INTERACTIVE · Hội nghị Trung ương 4: Những quyết sách đột phá

TỔNG QUAN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Những quyết sách đột phá

1 đề cương chi tiết2 quy định3 nghị quyết3 kết luận

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Mở đầu

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra từ ngày 5 đến 8/10/2026) đã thông qua nội dung 9 văn kiện gồm: 1 đề cương chi tiết, 2 quy định, 3 nghị quyết và 3 kết luận; thảo luận, cho ý kiến và thông qua 4 báo cáo; đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các văn kiện của Hội nghị tập trung cốt lõi vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị và chuẩn bị chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tra cứu và tải văn bản gốc các văn kiện của Hội nghị Trung ương 4.

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 08/10/2026 · PDF đính kèm.

▤ Xem Nghị quyết 28-NQ/TW (PDF) →

9 NỘI DUNG QUAN TRỌNGTra cứu nội dung các văn kiện của Hội nghị

01 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịNghị quyết · Xem nội dung chi tiết 02 Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyềnNghị quyết · Xem nội dung chi tiết 03 Xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộNghị quyết · Xem nội dung chi tiết 04 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật ĐảngQuy định · Xem nội dung chi tiết 05 Đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanhQuy định · Xem nội dung chi tiết 06 Thu hút và trọng dụng nhân tàiKết luận · Xem nội dung chi tiết 07 Kinh tế – xã hội và ngân sách 2026–2027Kết luận · Xem nội dung chi tiết 08 Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ ĐảngKết luận · Xem nội dung chi tiết 09 Đề cương các báo cáo tổng kết công tác ĐảngĐề cương chi tiết · Xem nội dung chi tiết

↓ Xem các nội dung khác của Hội nghị↓ Xem nội dung Bắc Ninh

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 · KHÓA XIVCÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA HỘI NGHỊ

4 báo cáo được thảo luận, cho ý kiến và thông qua:

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Một số tình hình an ninh nổi lên từ sau Đại hội XIV của Đảng đến nay.

Đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương

Bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 – 2031.

BẮC NINH: CỤ THỂ HÓA QUYẾT SÁCH, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, trọng tâm là cụ thể hóa các chủ trương thành hành động thiết thực, gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

01Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, từ cơ sở; đồng thời bảo vệ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

02Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng phục vụ

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chính quyền đô thị, thành phố Bắc Ninh tiếp tục phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng sản phẩm, tiến độ và kết quả có thể kiểm chứng, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

03Trọng dụng cán bộ có năng lực, khơi thông nguồn lực phát triển

Đổi mới đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ; chú trọng đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Cùng với đó, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khuyến khích cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân phát huy sáng kiến, đầu tư, kinh doanh hợp pháp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho sự phát triển chung.

04BẮC NINHNhững kết quả nổi bật 9 tháng năm 2026

11,8%

Tăng trưởng GRDP ước đạt 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố

20,2%

Mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) là 20,2%

178 tỷ USD

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 178 tỷ USD - đứng đầu cả nước.

Hơn 70.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 70.000 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán.

Hơn 22 tỷ USD

Thu hút đầu tư quy đổi hơn 22 tỷ USD; trong đó vốn FDI đạt 4,1 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước.

Hơn 15.600 tỷ đồng

Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/9/2026 là hơn 15.600 tỷ đồng, xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố.

Cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm

100%

100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của thành phố đã được rà soát; đề xuất cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đối với 52 thủ tục hành chính.

2.062/2.062

2.062/2.062 thủ tục hành chính đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%; trong đó, 1.956 dịch vụ do bộ, ngành triển khai và 106 dịch vụ do thành phố triển khai.

100%

100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố đã được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

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01Nghị quyết

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về những vấn đề mới đặt ra hiện nay; xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương, biện pháp phù hợp từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tầm vóc của một chính Đảng cách mạng, tiền phong, gương mẫu.

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02Nghị quyết

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Do đó, Nghị quyết mới tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng tầm tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển, tổ chức thực hiện; phát huy cao nhất nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

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03Nghị quyết

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phát triển đất nước. Vì vậy cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo phát triển và tổ chức thực hiện, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; đủ khả năng xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế đất nước.

Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại. Hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng. Thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu; gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực.

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04Quy định

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Để bảo đảm đồng bộ, phù hợp với định danh, tên gọi hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào dự thảo Quy định trên, bảo đảm thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện, phù hợp với mô hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung; không bao che sai phạm.

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05Quy định

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo Quy định trên nguyên tắc: Quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

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06Kết luận

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho nhiều ý kiến vào dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

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07Kết luận

Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Trung ương thống nhất nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới; năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thế giới và trong nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2027, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hằng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2026 - 2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo Kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước.

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08Kết luận

Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Trung ương xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan; chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng; cần kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phù hợp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình; bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

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09Đề cương chi tiết

Đề cương chi tiết các báo cáo tổng kết công tác Đảng

Bao gồm: Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các văn kiện trên giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo hoàn thiện, ban hành và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

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TRA CỨU VĂN KIỆN · TRANG 2/2

Tra cứu và tải văn bản gốc các văn kiện của Hội nghị Trung ương 4

Nghị quyết số 28-NQ/TW · ngày 08/10/2026

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Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Số 28-NQ/TW, ngày 08/10/2026 · Văn bản gốc đính kèm (2 trang).

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