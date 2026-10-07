Hội nghị Trung ương 4: Lấy kết quả làm tiêu chí đánh giá năng lực, uy tín cán bộ

Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đánh giá cán bộ qua thực tài và việc khó

Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra gợi mở, chỉ đạo chiến lược về đổi mới công tác cán bộ, nhấn mạnh mọi quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Việc đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó. Kết quả phải đặt trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện; không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính.

Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời, làm rõ trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ.

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn, năng lực thực thi cao hơn.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát các quy định mới của Trung ương, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, quy mô dân số lớn, công việc ngày càng nhiều và phức tạp.

Công tác quy hoạch được thực hiện theo hướng “động” và “mở”, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và những nhân tố có triển vọng. Qua thực tiễn bố trí, sử dụng cán bộ trong quy hoạch, nhiều đồng chí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao; một số đồng chí được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch vẫn còn những hạn chế. Có nơi còn nặng về lập danh sách, chưa thực sự coi quy hoạch là một quá trình phát hiện, đào tạo, rèn luyện, thử thách và sàng lọc cán bộ. Việc phát hiện nguồn cán bộ từ cơ sở, địa bàn khó, các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển còn hạn chế.

Một số cán bộ sau khi được quy hoạch chưa được giao việc khó, chưa có kế hoạch rèn luyện cụ thể, chưa được theo dõi, đánh giá thường xuyên. Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên môn sâu và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Đột phá trong đào tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tại buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp thành phố mới đây, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về công tác đánh giá, đào tạo và bảo vệ đội ngũ cán bộ quy hoạch.

Theo bà, đánh giá năng lực của cán bộ không chỉ dựa trên học vị, bằng cấp hay những số liệu định tính, mà phải bằng kết quả định lượng cụ thể. Thành phố cần lấy hiệu quả sản phẩm thực tế làm thước đo chính để sàng lọc, đưa ra hoặc đưa vào quy hoạch thông qua việc giao các dự án lớn, mũi nhọn đột phá, gắn với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn hay đàm phán các sự kiện văn hóa, thể thao tầm vóc toàn cầu.

Bà kiến nghị thành phố cần tạo đột phá tạo đột phá trong đào tạo cán bộ thực chiến, tiệm cận tư duy quốc tế thông qua các chương trình khảo sát, làm việc tại các trung tâm kinh tế lớn hoặc tổ chức quốc tế; hai là xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, xóa bỏ tâm lý sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm. Bản thân bà sẽ luôn không ngừng nỗ lực, "tự soi, tự sửa" và rèn luyện bản thân để đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn cho biết, thực tiễn công tác ở cơ sở luôn đối mặt với áp lực rất lớn, thường xuyên phát sinh nhiều tình huống nóng, phức tạp và khó lường.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ quy hoạch, ông đề xuất các giải pháp như Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường luân chuyển và điều động cán bộ thực nhiệm; tiếp tục phân công các cán bộ quy hoạch trực tiếp đảm nhận các việc khó khăn, các dự án trọng điểm và xử lý các điểm nóng tại cơ sở.

Việc này giúp cán bộ được tôi luyện bản lĩnh chính trị, tích lũy thực tiễn và nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tế, tiếp tục đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, tập trung vào năng lực quản lý, điều hành nhà nước, hoạch định chính sách, năng lực quản trị đô thị thông minh hoặc quản trị phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý tài chính công và dự án đầu tư công, kỹ năng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và vận động nhân dân trong thời kỳ mới.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao. Nhiệm vụ không chỉ là duy trì đà phát triển mà phải tạo ra những động lực mới, không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền quản trị hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự có tâm, có tầm, có bản lĩnh; phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; biết nghe ý kiến khác mình, kể cả những điều không thuận tai; hiểu khó khăn của người dân, doanh nghiệp và những người trực tiếp thực thi chính sách. Năng lực và uy tín của cán bộ cuối cùng phải được thể hiện bằng kết quả công việc và những chuyển biến thực tế mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch phải nhận thức rõ quy hoạch là trách nhiệm, thử thách chứ không phải sự cam kết chức vụ; giữ vững liêm chính, xem danh dự là nền tảng; không ngừng học tập, nâng cao tư duy chiến lược, năng lực quản trị dữ liệu và chuyển đổi số; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm trên cơ sở động cơ trong sáng và trách nhiệm giải trình. Đặc biệt, từng cán bộ phải xây dựng chương trình hành động rèn luyện cụ thể, thường xuyên "tự soi, tự sửa".

Ông Lê Ngọc Quang nêu rõ, đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xây dựng đội ngũ cán bộ "gọn về tổ chức, tinh về chất lượng, mạnh về năng lực, chuẩn về phẩm chất". Đổi mới đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, lấy sản phẩm làm thước đo; kiên quyết thay thế, sàng lọc những cán bộ né tránh, suy giảm uy tín, thực hiện nghiêm phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống", giao nhiệm vụ, kiểm tra thường xuyên, không để cán bộ bị "treo" hay bỏ quên.

Ban Tổ chức Thành ủy nâng cao vai trò tham mưu chiến lược, nghiên cứu xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt các nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng cơ hệ quản lý, theo dõi quá trình phát triển của từng cán bộ một cách bài bản; đồng thời đào tạo đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ thực sự công tâm, khách quan và chuyên nghiệp.

Các bên liên quan xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên", dám dấn thân vì lợi ích chung chính là chìa khóa then chốt để Đà Nẵng bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.