Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV: Từ 'cho phép' sang 'khuyến khích' đảng viên làm kinh tế

Điểm đáng chú ý là sự chuyển đổi từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Đây là một trong những nội dung được Trung ương thống nhất cao, bên cạnh các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, thu hút nhân tài và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

3 nghị quyết về Đảng và 2 quy định mới

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Trung ương đã thông qua Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương, biện pháp phù hợp từng nội dung, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này.

Nghị quyết thứ hai là về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Trung ương xác định việc đổi mới phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Nghị quyết mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nghị quyết thứ ba về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ. Trung ương thống nhất quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Công tác cán bộ được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng; gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhằm bảo đảm đồng bộ, phù hợp với định danh, tên gọi hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Trung ương cho ý kiến vào dự thảo theo hướng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm.

Đáng chú ý nhất về mặt tư duy là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Nguyên tắc được đặt ra là Quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước; làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Nhân tài, kinh tế xã hội năm 2027 và tầm nhìn 100 năm tiếp theo

Trung ương thống nhất nhận định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước. Dự thảo Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế.

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: chinhphu.vn

Về kinh tế - xã hội, Trung ương thống nhất nhận định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới; năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2026-2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo Kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước.

Trung ương cũng cơ bản thống nhất về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan; chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, theo bốn định hướng lớn: đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học lớn mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam; và xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.

Về tổ chức bộ máy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Về công tác nhân sự, Trung ương bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo; lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Đọc toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại đây.