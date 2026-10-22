Hội nghị Trung ương 4, khoá XIV: Triển khai hiệu quả, thực chất các nghị quyết

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên dự tại các điểm cầu trong toàn đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt các chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm và các nội dung triển khai của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 103-KL/TW về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển quán triệt Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cũng tại hội nghị, đại diện Đảng ủy các đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thông tấn xã Việt Nam đã tham luận, kiến nghị và đưa ra những giải pháp, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải nêu rõ, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV đã đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 – 2027; quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quy định đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và các đề cương chi tiết làm cơ sở nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

“Các nội dung đó có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị” – đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt một số yêu cầu. Trong đó, khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các văn kiện của Trung ương, các kế hoạch, văn bản của Đảng ủy theo hướng thực chất, sát chức năng, nhiệm vụ. Các cấp ủy trực thuộc hoàn thành việc học tập, quán triệt theo yêu cầu trong tháng 10/2026; đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch hoặc rà soát, bổ sung nhiệm vụ vào chương trình công tác hiện có, không nhất thiết ban hành văn bản mới nếu chỉ bổ sung nội dung, nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ phải xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm, điều kiện bảo đảm và trách nhiệm kiểm tra. Với nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, phải thống nhất cơ chế phối hợp ngay từ đầu, không để công việc kéo dài vì thiếu phân định trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng nhấn mạnh cần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, gắn chặt với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy trình chuẩn bị và ban hành nghị quyết, kết luận; nhận diện những khâu còn hình thức, chậm đổi mới hoặc có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm để tập trung khắc phục...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đổi mới công tác cán bộ gắn với triển khai bài bản nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài. Người đứng đầu cấp ủy quan tâm xây dựng đội ngũ, chủ động phát hiện, quyết định hoặc đề cử cán bộ có năng lực, bố trí đúng sở trường, giao nhiệm vụ khó để rèn luyện và kiểm nghiệm năng lực; tạo môi trường để cán bộ có năng lực, tâm huyết phát huy khả năng, đóng góp. Việc giao nhiệm vụ, đánh giá, ghi nhận đóng góp và bảo đảm điều kiện làm việc phải phù hợp với thẩm quyền, quy định; đồng thời giữ nghiêm nguyên tắc, quy trình, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng nhấn mạnh, coi kiểm tra, giám sát, kỷ luật và kiểm soát quyền lực là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt quá trình tổ chức thực hiện, không chờ đến cuối kỳ mới đánh giá. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu đưa các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực dễ phát sinh sai sót và những công việc chậm tiến độ vào chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp. Kết luận kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ nội dung cần khắc phục, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cách thức kiểm chứng kết quả; vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa bảo vệ người thực hiện đúng quy định, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị chương trình công tác và điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát công việc tồn đọng, nhiệm vụ chậm tiến độ và những kiến nghị chưa được xử lý; phân loại rõ việc có thể giải quyết ngay, việc cần phối hợp và việc phải báo cáo cấp có thẩm quyền. Tổng kết năm 2026 phải đánh giá đúng kết quả, thẳng thắn chỉ ra hạn chế và nguyên nhân, gắn với đánh giá cán bộ.

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, chủ động triển khai các nhiệm vụ đã xác định với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá; để những nội dung được quán triệt tại hội nghị sớm chuyển thành kết quả cụ thể trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.