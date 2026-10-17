Hội nghị Trung ương 4: Đưa quyết sách thành động lực phát triển mới

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An chia sẻ về phương hướng và giải pháp triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vào thực tiễn địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Lấy kết quả làm thước đo

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xác định tinh thần xuyên suốt là “nói đi đôi với làm, lựa chọn đúng việc trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm và lấy kết quả làm thước đo”.

Trước hết, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết; đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với đó, Đắk Lắk tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; đổi mới công tác cán bộ, gắn đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích và bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thu hút và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng. Đồng thời, địa phương chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Để hoàn thành nhiệm vụ, tỉnh xác định phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, kết quả thực chất, sự thụ hưởng của người dân. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đắk Lắk phấn đấu đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Cao Thị Hòa An khẳng định.

Chính sách đột phá để thu hút nhân tài

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn chia sẻ chính sách đột phá để thu hút nhân tài gắn với Kết luận số 105-KL/TW. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV nhận được sự quan tâm lớn của dư luận là Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn cho biết, tỉnh hiện có không gian phát triển rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế đa dạng từ Tây Nguyên đến duyên hải, tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Thực tế, nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, nhân lực trình độ cao, chuyên gia ở một số ngành, lĩnh vực còn thiếu; nhân lực có khả năng tiếp cận công nghệ mới, đổi mới sáng tạo và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần được tăng cường. Để khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển, tỉnh cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt phải thu hút nhân lực theo đúng nhu cầu, đúng người, bố trí đúng việc và phát huy hiệu quả nguồn lực.

Tỉnh đang ưu tiên thu hút nhân tài ở những lĩnh vực gắn trực tiếp với định hướng phát triển, có khả năng tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất và giải quyết những “điểm nghẽn” của địa phương. Đồng thời, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ tại chỗ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Dự kiến ngày 20/10/2026, tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây là bước quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Nghị quyết sẽ giải quyết hai vấn đề cốt lõi: thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có thông qua đào tạo.

Trước mắt, tỉnh quan tâm thu hút, đào tạo 12 lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, khoa học và công nghệ, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, logistics và du lịch. Đồng thời, địa phương chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quản lý nhà nước, phát triển giáo dục, y tế và giải quyết những vấn đề thiết yếu tại cơ sở. Đối tượng thu hút là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, kỹ sư tài năng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành... Mức hỗ trợ ban đầu đề xuất từ 500 triệu đồng (đối với trình độ đại học) đến 2 tỷ đồng (đối với giáo sư). Đồng thời, nhân tài còn được hưởng cơ chế ưu đãi về nhà ở, môi trường làm việc, đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế hưởng thu nhập gắn với giá trị công trình, đề án, sáng kiến, kết quả nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Tỉnh sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong những trường hợp đơn vị không tuyển dụng, tiếp nhận được nhân lực phù hợp; mức hỗ trợ từ 100 triệu đồng (đối với đại học) đến 700 triệu đồng (đối với giáo sư).

“Quán triệt tinh thần Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài, tỉnh Đắk Lắk hướng đến xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và sức sáng tạo. Thu hút được nhân tài là bước đầu, quan trọng hơn là phải tạo cơ hội để họ phát huy sở trường, tạo ra những giá trị thiết thực và được ghi nhận xứng đáng. Với những người con Đắk Lắk đang học tập, làm việc ở xa, tỉnh mong các bạn hướng về quê hương, mang tri thức và kinh nghiệm trở về đóng góp. Với các chuyên gia, nhà khoa học và người trẻ tài năng ở những địa phương khác, Đắk Lắk luôn mong muốn được chào đón, đồng hành và cùng các bạn hiện thực hóa những ý tưởng có giá trị. Tỉnh mong muốn, Đắk Lắk là nơi nhân tài được tin tưởng trao cơ hội, phát huy năng lực, trưởng thành trong sự nghiệp và tự hào cống hiến” - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk Trương Ngọc Tuấn chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần nghị quyết vào đời sống văn hóa

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk chia sẻ giải pháp lan tỏa tinh thần Nghị quyết vào đời sống văn hóa và hiến kế giải pháp thu hút nhân tài. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Khái quát từ góc nhìn văn hóa - xã hội, nhà văn Niê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban Chấp hành Hội sẽ gắn việc quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của văn nghệ sĩ; trong đó chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và xây dựng con người mới thông qua tác phẩm văn học nghệ thuật. Đồng thời, Hội sẽ tuyên truyền các nghị quyết thông qua các chương trình giới thiệu, quảng bá tác phẩm; các infographic, video ngắn, kịch truyền thanh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, kênh truyền thông của Hội… với cách thức tuyên truyền phù hợp, đưa quyết sách, định hướng lớn đến gần hơn với văn nghệ sĩ và nhân dân.

Bày tỏ sự tâm đắc đối với Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhà văn Niê Thanh Mai thẳng thắn nhìn nhận, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm đến công tác phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó quan tâm đến cán bộ, sinh viên tài năng, người dân tộc thiểu số ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc triển khai chưa thật sự quyết liệt. Không ít người tài năng ở các lĩnh vực đã chuyển đến làm việc tại các thành phố lớn.

Theo nhà văn Niê Thanh Mai, để thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, tỉnh cần xây dựng chiến lược và kế hoạch cụ thể, chú trọng đến việc bồi dưỡng từ sớm. Ngoài ra, việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng người tài phải được triển khai đồng bộ, có chiều sâu trên tinh thần khách quan, minh bạch, chú trọng đến người dân tộc thiểu số, người trẻ… Trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương là phải phát hiện, tiến cử, trao cơ hội và chịu trách nhiệm về kết quả công tác nhân tài, tạo môi trường tốt nhất để họ an tâm cống hiến.

Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, Đắk Lắk đang thể hiện quyết tâm đưa các quyết sách chiến lược thành động lực phát triển, biến tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV thành những kết quả thực chất. Khi niềm tin được củng cố, nguồn lực được khơi thông và nhân tài hội tụ, Đắk Lắk sẽ bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.