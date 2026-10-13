Hội nghị Trung ương 4: Đổi mới mạnh mẽ, chuyển hóa nguồn lực từ cơ sở

Ông Y Wal Mlô (thứ hai từ phải sang), Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk thống nhất cao với chỉ đạo của Trung ương về việc “tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá”. Ảnh: TTXVN phát

Thẳng thắn nhận diện điểm nghẽn

Thống nhất cao với chỉ đạo của Trung ương về việc “tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá”, ông Y Wal Mlô, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết cho rằng, yêu cầu này đòi hỏi mỗi địa phương phải chủ động chuẩn bị các điều kiện căn cơ để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Xã Ea Kiết sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất bazan màu mỡ, cùng tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 8,1%. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức như: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc khá lớn vào điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu và biến động thị trường; nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế; đời sống người dân ở một số thôn, buôn còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã Ea Kiết xác định phải phát huy lợi thế, chủ động tháo gỡ khó khăn, ưu tiên chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy địa phương phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, không để những khó khăn về điều kiện sống cản trở cơ hội phát triển của người dân.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk thống nhất cao với chỉ đạo của Trung ương về việc “tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá”. Ảnh: TTXVN phát

Cùng góc nhìn, ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao cho rằng, chỉ đạo của Trung ương đòi hỏi sự chuyển biến thực chất về tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, hiệu lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện ngay từ cơ sở. Với 26 dân tộc cùng sinh sống, phường Ea Kao hội tụ không gian phát triển rộng lớn, kết nối thuận lợi với trung tâm Buôn Ma Thuột.

Địa phương có tiềm năng lớn về thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với hồ Ea Kao. Việc tỉnh Đắk Lắk phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu sân golf và khu biệt thự hồ Ea Kao sẽ mở ra triển vọng tổ chức lại không gian phát triển đồng bộ, hiện đại.

Dù vậy, phường Ea Kao đang đối mặt với những thách thức lớn như: Một số lĩnh vực thiếu nhân lực chuyên môn; hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng số và các thiết chế phục vụ phát triển du lịch chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, áp lực tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi địa phương phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, không thể chỉ dựa vào những động lực truyền thống, mà phải chủ động kiến tạo không gian phát triển mới.

“Khó khăn lớn nhất không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ chậm đổi mới tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện. Vì vậy, Đảng bộ phường quán triệt quan điểm không né tránh, không trông chờ, ỷ lại; chủ động nhận diện điểm nghẽn, xác định đúng trọng tâm, chọn việc có tính đột phá để tập trung lãnh đạo và thực hiện đến cùng” - ông Đặng Gia Duẩn chia sẻ.

Biến cam kết thành kết quả thực tế

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng chương trình hành động chi tiết, sát thực tế. Từng chỉ tiêu cụ thể được phân công với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm”.

Để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy xã Ea Kiết tập trung phát triển kinh tế, phát huy lợi thế nông nghiệp theo hướng bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản và tăng cường liên kết chuỗi tiêu thụ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đồng thời, xã chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy xã Ea Kiết quán triệt sâu sắc thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc “Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa”. Ông Y Wal Mlô khẳng định, người đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh việc khó; phải hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết kịp thời các vấn đề sinh kế, hạ tầng, thủ tục hành chính.

Cùng tâm đắc với tinh thần “Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa”, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn cho rằng, đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà còn thể hiện tư duy phát triển có tính chiến lược, sự liên tục trong lãnh đạo, điều hành và quyết tâm chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ tiềm năng sang kết quả cụ thể.

Đây cũng là tinh thần không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, không để những khó khăn làm chậm bước phát triển, mà phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

“Tiềm năng dù lớn đến đâu cũng không tự chuyển hóa thành nguồn lực phát triển nếu thiếu quy hoạch tốt, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đồng bộ. Vì vậy, Đảng ủy phường xác định phải khẩn trương tập trung giải quyết những vấn đề căn cơ: hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và đầu tư, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai những công trình, dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng” - ông Đặng Gia Duẩn chia sẻ.

Phường Ea Kao quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, lấy quy hoạch và phát triển du lịch làm động lực đột phá; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế tư nhân, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP và kinh tế số. Phường xác định quy hoạch phải đi trước một bước, chủ động phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, hạ tầng; thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Đồng thời, phường tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mới và bền vững. Đảng bộ phường Ea Kao quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để năm 2027 tăng tốc, bứt phá, từng bước xây dựng Ea Kao trở thành đô thị “Hiện đại, văn minh, nghĩa tình, bản sắc”.

Ở quy mô toàn tỉnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên, trong quý IV, GRDP của tỉnh Đắk Lắk cần đạt khoảng 65.293 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng trên 13,6%. Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, đây là mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi phải tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” sản xuất, đẩy nhanh công trình đủ điều kiện và tối ưu hóa năng lực thực tế của doanh nghiệp.

“Ba tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để chuyển hóa nguồn lực thành kết quả thực tế. Các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ kết quả, sản phẩm, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027, không để khoảng trống về đầu tư và động lực tăng trưởng giữa hai năm. Các sở, ngành, địa phương tạo chuyển biến mạnh về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm; quyết liệt tăng thu ngân sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khai thác tối đa các động lực tăng trưởng về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch và không gian phát triển mới; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; bảo đảm tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội…” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết.

Hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương, sự quyết liệt của tỉnh Đắk Lắk cho thấy quyết tâm của bộ máy chính quyền năng động, gần dân và vì dân. Bằng việc biến cam kết thành kết quả, biến quyết tâm thành hành động thực tế, tỉnh Đắk Lắk đang chủ động bước vào chặng đường mới - nơi người dân được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển.