Hội nghị Trung ương 4: Chuyển chủ trương, quyết sách thành kết quả thực chất

Tại tỉnh Tây Ninh, các đảng viên và người đứng đầu cấp ủy đánh giá những thông điệp được nêu trong bài phát biểu có tính thực tiễn cao, nhất là yêu cầu nói đi đôi với làm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và giải quyết công việc đến cùng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Ông Lê Thành Quan, Bí thư Khu phố Bình Lập 4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ.” Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Thành Quan, Bí thư Đảng ủy khu phố Bình Lập 4, phường Long An chia sẻ, ông tâm đắc nhất với nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, từng cá nhân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất thiết thực trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Ông Thành Quan cho rằng khi đã được giao nhiệm vụ và thẩm quyền thì cán bộ phải chủ động quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm công việc được thực hiện đúng quy định, đúng mục tiêu. Bài phát biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền. Những nội dung này nếu được thực hiện nghiêm sẽ góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Bí thư Đảng ủy khu phố Bình Lập 4 cũng rất đồng tình với quan điểm xây dựng Đảng phải gắn với kết quả công việc và sự hài lòng, niềm tin của nhân dân. Đối với mỗi đảng viên, việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng ở nhận thức mà phải chuyển thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày. Ông sẽ tiếp tục tự giác rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; đồng thời, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn cuộc sống.

Cùng chung quan điểm, ông Đặng Khuyến Dân, đảng viên hưu trí của khu phố Bình Lập cho biết, ông sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, sẵn sàng chia sẻ, góp ý với cán bộ trẻ, phản ánh trung thực những vấn đề bất cập đến cấp ủy, chính quyền có thẩm quyền; góp ý trên tinh thần xây dựng, có căn cứ, không nể nang nhưng cũng không quy chụp. "Theo tôi, lòng tin của nhân dân được củng cố từ những việc cụ thể, từ thái độ tận tụy và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn uy tín, sống gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và địa phương ngày càng phát triển", ông Dân cho biết thêm.

Tập trung đưa chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn

Ông Nguyễn Anh Việt, Bí thư Đảng ủy phường Tân An, tỉnh Tây Ninh: "Phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, trách nhiệm và yêu cầu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn". Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Điều đảng viên hưu trí Đặng Khuyến Dân tâm đắc qua Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV là yêu cầu chuyển các chủ trương, quyết sách thành kết quả thực chất. Ông Dân cho rằng, mỗi đảng viên cần chủ động tham gia xây dựng chi bộ, góp ý với cấp ủy, chính quyền và cùng người dân giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.

Dù đã nghỉ hưu, ông nhận thức rõ là đảng viên cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và đóng góp cho Đảng, cho xã hội bằng những việc làm thiết thực. Trước hết, ông sẽ thực hiện nghiêm trách nhiệm đảng viên nơi cư trú, tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, thẳng thắn góp ý xây dựng tổ chức đảng, tích cực đấu tranh với biểu hiện né tránh trách nhiệm, thiếu gương mẫu; đồng thời vận động người thân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đời sống cộng đồng, ông sẽ chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và hòa giải những mâu thuẫn phát sinh tại khu dân cư.

Đối với Bí thư Đảng ủy phường Tân An Nguyễn Anh Việt, qua bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông thấy rõ yêu cầu Trung ương đặt ra đối với cấp cơ sở trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn. Đặc biệt, trong đó nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực; giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng thẩm quyền, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện. Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của chính quyền địa phương trong mô hình tổ chức mới.

Từ thực tiễn ở phường Tân An, ông Nguyễn Anh Việt cho rằng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo phải được thể hiện trước hết bằng cách làm việc cụ thể, khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cấp ủy phải tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát huy tính chủ động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, không đùn đẩy, né tránh.

Ông Nguyễn Anh Việt đặc biệt tâm đắc với thông điệp “đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa”. Đây là yêu cầu rất cụ thể đối với người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.

"Sau Hội nghị, Đảng ủy phường Tân An sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần này trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của địa phương" Bí thư Đảng ủy phường Tân An Nguyễn Anh Việt nhấn mạnh thêm.