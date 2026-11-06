Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Sáng 6-11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ và xác định các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục đã chuyển từ giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa riêng lẻ sang từng bước hình thành các điều kiện của một hệ thống giáo dục vận hành trên môi trường số. Hệ thống thể chế, kiến trúc số, dữ liệu, nền tảng số và các công cụ phục vụ quản lý, dạy học đang từng bước được hình thành đồng bộ, tạo nền tảng để chuyển đổi phương thức quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ giáo dục.

Đặc biệt, ngành Giáo dục đã cơ bản hình thành nguồn dữ liệu số quy mô toàn quốc, bao phủ các đối tượng cốt lõi của hệ thống. Hiện nay, toàn ngành có 66,6 triệu văn bằng đã được số hóa. Trong số đó có 12 triệu văn bằng đã được gắn mã căn cước công dân và đồng bộ lên nền tảng VneID, khoảng 1,2 triệu văn bằng được người dân xác thực.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, ngành Giáo dục tỉnh đã số hóa hơn 513.000 bản ghi dữ liệu bằng tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 100% theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh đã phát hành học bạ số đạt tỷ lệ 99,53%, thực hiện ký số hồ sơ giáo dục đạt tỷ lệ hơn 97%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã luận bàn, cho ý kiến về những giải pháp hiệu quả, khả thi để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; phân định vai trò, trách nhiệm giữa bộ với trách nhiệm của địa phương, các cơ sở giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ số hóa, làm sạch, khai thác dữ liệu và vận hành các nền tảng dùng chung của ngành; công tác bố trí nguồn lực để phục vụ công tác chuyển đổi số được hiệu quả và đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã chỉ ra các giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu; cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Đối với nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an xác định nhu cầu về hạ tầng cần bố trí tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ hoạt động của nền tảng, đảm bảo vận hành đồng bộ, an toàn và đáp ứng nhu cầu của 100% trường học trên cả nước. Các bộ, ngành cần thống nhất mô hình, phạm vi, quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ theo dõi tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp.

Các địa phương phải bố trí nguồn lực để hoàn thành số hóa, làm sạch, đồng bộ dữ liệu; chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng số tối thiểu tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp và các điểm trường còn điều kiện khó khăn.