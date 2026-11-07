Hội nghị trực tuyến về bảo đảm cung ứng điện năm 2027

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài chính và Công ty Điện lực Cao Bằng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, nhu cầu điện năm 2026 tiếp tục tăng cao, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu ước đạt khoảng 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025.

Bước sang năm 2027, theo các kịch bản tính toán, nhu cầu điện toàn quốc có thể đạt từ 383,9 - 407,7 tỷ kWh, tương ứng mức tăng trưởng từ 8,1 - 14,8%. Trong đó, miền Bắc được xác định là khu vực có nguy cơ thiếu hụt công suất lớn nhất vào các khung giờ cao điểm tối, tập trung từ tháng 5 - 9, đặc biệt trong tháng 8. Bên cạnh phụ tải tăng cao, hệ thống còn chịu áp lực từ tình hình thủy văn bất lợi, nguồn nước về các hồ thủy điện thấp, một số tổ máy nhiệt điện suy giảm công suất và tiến độ các công trình lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại Cao Bằng, toàn tỉnh có 20 nhà máy thủy điện đang vận hành ổn định, đấu nối vào lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy 256 MW. Trong năm 2026, dự kiến có thêm 4 nhà máy thủy điện hoàn thành, đưa vào sử dụng, bổ sung tổng công suất 74 MW, nâng tổng công suất thủy điện toàn tỉnh lên 330 MW.

Trong đó, Thủy điện Hồng Nam (24 MW) và Thủy điện Thượng Hà (13 MW) đã hoàn thành nghiệm thu, đóng điện, Thủy điện Bảo Lạc A (30 MW) dự kiến phát điện trong tháng 11/2026 và Thủy điện Pác Khuổi (7 MW) dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026. Tỉnh đang tích cực hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án điện mặt trời nổi hồ Bình Long, công suất 8 MW. Đối với phát triển điện mặt trời mái nhà, toàn tỉnh hiện có 609 hệ thống đang vận hành an toàn, tổng công suất lắp đặt đạt 3.085,36 kWp, góp phần giảm áp lực cho lưới điện hạ áp tại các khu dân cư và trung tâm các phường.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn gặp khó khăn trong bảo đảm cung ứng điện. Đặc thù khí hậu miền núi, sương muối và mây mù kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển điện mặt trời mái nhà; chi phí đầu tư hệ thống lưu trữ điện bằng pin còn cao, vượt khả năng của nhiều hộ dân. Đặc biệt, tỉnh vẫn còn nhiều thôn, bản chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu, các địa phương, đại diện các tổng công ty điện lực tập trung đánh giá tình hình vận hành hệ thống điện những tháng cuối năm 2026, xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027 - 2028; cân đối cung - cầu điện theo từng tháng, từng miền và các kịch bản bất lợi, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong mùa khô năm 2027; kiểm điểm tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện, tình hình cung ứng nhiên liệu, khả năng huy động các nguồn điện và những nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện. Thảo luận, thống nhất các giải pháp điều hành, quản lý nhu cầu sử dụng điện, nhập khẩu điện và phương án bù đắp thiếu hụt nguồn cung.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2028 và các năm tiếp theo, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; bảo đảm cung ứng nhiên liệu, nâng cao khả năng huy động các nguồn điện và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Đồng thời, chú trọng khai thác hiệu quả nguồn nước thủy điện, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, thực hiện tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải. Các nhiệm vụ cần được cụ thể hóa bằng tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.