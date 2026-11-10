Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Quán triệt các nhiệm vụ cần thực hiện để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 15/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và bộ máy nhà nước sau sắp xếp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Hội nghị kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai Luật đến đội ngũ công chức; xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến Luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công bố, công khai thủ tục hành chính về bồi thường Nhà nước theo quy định. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thi hành công vụ./.