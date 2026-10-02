Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý

Tại tỉnh Lai Châu có Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các xã biên giới trên địa bàn tỉnh… dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã, trong đó có 558 địa bàn cấp xã đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy giai đoạn 2020-2025. Trong gần 2.300 địa bàn còn lại, UBND các tỉnh, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đã triển khai những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển. Kế hoạch xác định 4 nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm, gồm: Tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp, hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Tại Lai Châu, tội phạm MBN trên khu vực biên giới của tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các lực lượng chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống MBN và hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống MBN”, “Ngày toàn dân phòng, chống MBN” năm 2026 trên địa bàn khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống MBN cho nhân dân các xã biên giới được 52 buổi với 3.975 lượt người tham gia; duy trì 10 cụm loa truyền thanh cho nhân dân các xã biên giới. Cơ chế chia sẻ thông tin định kỳ, đột xuất với đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh trong công tác điều tra tội phạm MBN và Sở Nội vụ được duy trì. BĐBP Lai Châu phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) duy trì thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc…

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham luận tại hội nghị đã nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp của các lực lượng thời gian vừa qua; đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong công tác đấu tranh đánh án trong thời gian tiếp theo.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của các đơn vị trong đấu tranh chuyên án A3-626p.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho lực lượng tham gia chuyên án A3-626p bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 42kg ma túy. Chuyên án do lực lượng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP; Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An; Công an xã Gia Lâm, Công an Thành phố Hà Nội; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐPB đề nghị BĐBP tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, tập trung vào các khu vực trọng điểm, trọng yếu, các địa bàn, khu vực tuyển mộ, tập kết, vận chuyển, chuyển giao nạn nhân; chủ động phát hiện, đấu tranh, trấn áp quyết liệt, không để tội phạm MBN cấu kết hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia; các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy…