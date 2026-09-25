Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới quý III/2026

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật, nghị định vừa được sửa đổi, bổ sung và những quy định mới của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Luật Phòng bệnh, Luật Dân số, Luật Sở hữu trí tuệ cùng các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, Luật Báo chí và quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước...

Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm thú y, chăn nuôi, thủy sản, lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và xuất khẩu lao động. Triển khai các quy định mới về tuyển dụng, sử dụng, vị trí việc làm, đánh giá, xếp loại và xử lý kỷ luật viên chức.

Sau hội nghị, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; kịp thời nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.