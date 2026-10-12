Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Dự Hội nghị, về phía Bộ VHTTDL có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị

Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Trình bày báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg xác định gắn kết các ngày từ ngày 18.11 – 24.11 thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò chủ thể của người dân, giảm tính hành chính, tăng trải nghiệm, sáng tạo, thụ hưởng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng trình bày báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Bộ cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, trong đó xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực. Bộ đang xây dựng bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Đối với công tác chuẩn bị một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu, về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Thứ trưởng nêu rõ, Bộ VHTTDL đang hoàn thiện nội dung, chương trình, phương án tổ chức trong tháng 11. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, con người và triển khai chủ trương của Đảng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, các hoạt động phong phú, đặc sắc cũng được diễn ra trong dịp này như chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, tuần phim, chương trình Thanh âm Việt Nam, chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026, công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam…

Đối với công tác triển khai tại địa phương, Thứ trưởng thông tin đến nay đã ghi nhận 27/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 hoặc giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Các địa phương cơ bản bám sát Quyết định số 1111/QĐ-TTg và hướng dẫn của Trung ương, chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp bản sắc, điều kiện, nguồn lực và nhu cầu của nhân dân. Một số địa phương huy động cả hệ thống chính trị, xác định đây là đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng.

Các nhóm hoạt động chủ yếu tại địa phương gồm thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo tồn di sản, văn hóa đọc, môi trường văn hóa, phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp; phối hợp tháo gỡ khó khăn, báo cáo lãnh đạo Chính phủ vấn đề cần chỉ đạo.

Hoàn thiện nhiệm vụ của Bộ, bộ nhận diện và các hoạt động trọng tâm; công bố Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ngày 1.11.2026; xây dựng, vận hành Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia; cung cấp tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thiết thực, hiệu quả, Bộ VHTTDL đề nghị Mặt trận phối hợp tổ chức các hoạt động tại cộng đồng; các cơ quan tuyên truyền tăng cường thông tin về ý nghĩa của sự kiện, các hoạt động phục vụ nhân dân và những mô hình hiệu quả; các địa phương hoàn thiện kế hoạch, bố trí nguồn lực, lựa chọn chủ đề, điểm nhấn mang bản sắc địa phương, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, để người dân nắm được đầy đủ thông tin về các sự kiện, thuận tiện tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, Bộ VHTTDL đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp quan tâm, chỉ đạo; phân công lãnh đạo phụ trách, cơ quan văn hóa làm đầu mối, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cấp xã và duy trì phối hợp thường xuyên.

Đối với Bản đồ văn hóa số Việt Nam, Bộ đề nghị phân công một Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp phụ trách; giao Giám đốc Sở VHTTDL chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu và bố trí một Phó Giám đốc Sở phụ trách nội dung, tham gia mạng lưới phối hợp với Bộ để rà soát, cập nhật hằng ngày, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, chuẩn xác, phục vụ nhân dân.