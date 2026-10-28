Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng liên quan trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm. Lực lượng nghiệp vụ các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 44 vụ/46 đối tượng; phối hợp bắt giữ 16 vụ/23 đối tượng phạm tội về ma túy. Đồng thời, xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án (bao gồm 6 chuyên án ma túy và 1 chuyên án xuất nhập cảnh trái phép).

Bên cạnh công tác đấu tranh trực diện, BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức 512 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 22.000 lượt người dân tại 15 xã biên giới; duy trì hiệu quả công tác trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng nội và ngoại biên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, thảo luận và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Trong đó, lực lượng BĐBP tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp trên toàn tuyến. Chú trọng nâng cao hiệu quả nắm tình hình thông qua tăng cường trinh sát nội, ngoại biên, bám sát địa bàn và chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin số để quản lý từ sớm, từ xa. Song song với đó là kiên quyết trấn áp các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, vũ khí và xuất nhập cảnh trái phép. Đối với các tuyến biển, BĐBP phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và địa phương ven biển để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Đồng thời, toàn lực lượng tiếp tục phát huy sức mạnh phong trào quần chúng, củng cố các mô hình "trinh sát nhân dân", "tự quản bảo vệ chủ quyền biên giới", hướng tới xây dựng các xã, phường, đặc khu biên giới không có ma túy.