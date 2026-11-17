Ngày 17-11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về nhận thức an toàn thông tin. Tại điểm cầu Khánh Hòa, hội nghị có 50 đại biểu đại diện các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự. Hội nghị đồng thời được kết nối trực tuyến đến 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến tổng quan về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản như: Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, địa phương; hệ thống danh mục bí mật nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành; các mẫu dấu phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước và những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, hội nghị hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ xác định bí mật nhà nước và độ mật; thẩm quyền ký văn bản mật, văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước; quy trình sao, chụp, vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; việc đưa tài liệu mật ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; giải mật và tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Các đại biểu cũng được làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước và trách nhiệm của người tiếp cận, trực tiếp quản lý bí mật nhà nước.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.