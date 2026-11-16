Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Dương Trung Ý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, các bệnh viện cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho kinh tế bạc.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cùng đại diện NCT tiêu biểu trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Hệ sinh thái kinh tế bạc là toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của NCT, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và nguồn lực của lực lượng dân số này để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Việt Nam là một trong những quốc gia già hóa dân số với tốc độ rất nhanh, cả nước hiện có gần 17 triệu NCT. Già hóa dân số đặt ra nhiều bài toán khó về an sinh xã hội, y tế, phát huy vai trò NCT… đòi hỏi các cấp, các ngành, toàn xã hội cần đổi mới tư duy, khắc phục nhận thức phiến diện, một chiều, coi NCT là đối tượng thụ động chờ hưởng chính sách và chuyển sang tư duy mới, khẳng định NCT là động lực quan trọng, là nguồn lực quý báu để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Thực tế cho thấy, số NCT nước ta ngày càng tăng, tuổi thọ cũng ngày càng nâng lên, chính sách an sinh xã hội đối với NCT tiếp tục được chú trọng. Trong lĩnh vực kinh tế bạc, hiện cả nước có gần 9 triệu NCT tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của đất nước.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 97.300 NCT, chiếm khoảng 11% dân số toàn tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với NCT ngày càng được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm.

Toàn tỉnh có trên 82.100 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 78,7%; hằng năm có trên 30.000 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ, trên 16.000 NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và 100% NCT đủ điều kiện theo quy định đều được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Không chỉ vậy, NCT trong tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có trên 45.600 NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; 286 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp và trên 1.142 NCT làm kinh tế giỏi. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Hội nghị đã nhận 102 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu và các đồng chí chủ trì đã tập trung thảo luận, trao đổi về những vấn đề được đề cập trong các tham luận trình bày tại chương trình, tập trung vào: phát triển kinh tế bạc trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bạc; phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống NCT; phân tích xu hướng phát triển kinh tế bạc trong bối cảnh già hóa dân số và yêu cầu chính sách đối với Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi; huy động nguồn lực phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Đồng thời, giao các bộ, ngành liên quan chủ động hoàn thiện chính sách theo lĩnh vực phụ trách, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về NCT.

Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo. Trước mắt, Chính phủ lựa chọn 5 tỉnh, thành (Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và An Giang) để xây dựng, phát triển mô hình điểm trong 2 năm, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên toàn quốc.

Đề nghị Hội NCT Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; triển khai hiệu quả Đề án 379 về "NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm" và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức xã hội, hiệp hội và doanh nghiệp phối hợp triển khai; Văn phòng Chính phủ phối hợp tổng hợp nội dung hội nghị, tham mưu, đề xuất, theo dõi và báo cáo việc triển khai theo thẩm quyền…