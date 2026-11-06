Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Ngành giáo dục đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục. Đến hết tháng 10, toàn ngành phát hành hơn 19 triệu học bạ số phổ thông, đạt trên 97%; đồng bộ 11,4 triệu học bạ và hơn 900.000 văn bằng lên VNeID. Cơ sở dữ liệu văn bằng số đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 22/10/2026. Các cơ sở giáo dục sử dụng rộng rãi hệ thống quản lý học tập, học liệu số, triển khai dạy học trực tuyến, kết hợp trực tiếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi số ngành giáo dục vẫn còn những điểm nghẽn, hạn chế. Hạ tầng số và nguồn lực đầu tư tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp chưa bảo đảm điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại nhiều cơ sở giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa, điểm trường lẻ, việc số hóa, làm sạch dữ liệu còn thiếu nhân lực, kinh phí; trang thiết bị công nghệ thông tin và kết nối internet chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số; đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng AI trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận kết quả đạt được trong số hóa học bạ, văn bằng, triển khai nền tảng quản trị giáo dục và ứng dụng AI; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục vướng mắc về kết nối, xác thực dữ liệu, hạ tầng và nhân lực; chấm dứt yêu cầu người học nộp học bạ giấy khi đã có bản số.

Trước ngày 30/11/2026, ngành giáo dục phải hoàn thành đối soát, làm sạch hơn 44 triệu văn bằng chưa gắn số định danh cá nhân, đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia và hoàn thiện phương án sử dụng học bạ, văn bằng số thay thế bản giấy. Bộ Công an phối hợp tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật trước ngày 15/11/2026; các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo, điều phối; Bộ Công an hỗ trợ kỹ thuật và đôn đốc tiến độ; UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành giáo dục.