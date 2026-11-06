Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số ngành Giáo dục

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch 100 ngày xử lý những điểm nghẽn về chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu, học bạ số, văn bằng số và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Theo đó, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Toàn ngành đã có khoảng 19 triệu học bạ được số hóa; trong đó, 11 triệu học bạ đã được đưa lên hệ thống VNeID.

Đối với văn bằng, chứng chỉ, tỷ lệ số hóa đạt trên 96%; trong đó, khoảng 23 triệu văn bằng đã được đối khớp với dữ liệu dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã số hóa 132 thủ tục, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,9%.

Việc triển khai các nền tảng số từng bước chuyển hoạt động quản lý giáo dục từ phương thức hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời giảm giấy tờ, thủ tục cho người dân và các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số ngành giáo dục còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu giáo dục nghề nghiệp chưa hoàn thiện; kinh phí triển khai một số nền tảng số chưa được bố trí đầy đủ; nhân lực chuyển đổi số còn hạn chế, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện, làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành; đẩy nhanh tiến độ số hóa học bạ, văn bằng, chứng chỉ; kết nối các hệ thống với Trung tâm dữ liệu quốc gia; triển khai nền tảng quản trị giáo dục quốc gia. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, bảo đảm an toàn, có kiểm soát và trách nhiệm; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, kinh phí và nhân lực.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương tham luận, trao đổi về các nội dung như: phối hợp làm sạch, kết nối và chia sẻ dữ liệu giáo dục; triển khai nền tảng số dùng chung, nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia; số hóa học bạ, văn bằng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và giảng dạy AI trong trường phổ thông; thí điểm mô hình trường học số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Chuyển đổi số ngành giáo dục phải được triển khai đồng bộ, thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ người học và người dân làm thước đo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu văn bằng, chứng chỉ; đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu học bạ số, văn bằng số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hoàn thiện dữ liệu học bạ các năm học trước, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, hoàn thiện và triển khai nền tảng quản trị giáo dục quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số, chấm dứt tình trạng yêu cầu người học nộp học bạ giấy khi đã có học bạ số; hoàn thiện các đề án chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, hạ tầng số, ưu tiên các cơ sở giáo dục vùng khó khăn, điểm trường lẻ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó trên 98% hồ sơ học sinh và 97% hồ sơ cán bộ, giáo viên được đối khớp định danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong 10 tháng đầu năm 2026, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến và đúng hạn. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn do hạ tầng, thiết bị tại một số trường vùng khó khăn, biên giới chưa đáp ứng yêu cầu; còn thiếu nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin.