Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Đến nay, có 27/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động, tập trung tuyên truyền giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống địa phương; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao và trải nghiệm di sản.

Các đại biểu tham dự

Các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chuỗi hoạt động từ ngày 18 - 24/11/2026 tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết và xây dựng cộng đồng văn minh.

Nhiều chương trình quy mô toàn quốc được chuẩn bị như: hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm thành tựu văn hóa và các hoạt động điện ảnh, truyền thông số. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam dự kiến được công bố trên toàn quốc ngày 1/11/2026, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và tiếp cận các hoạt động văn hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong cả nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phải chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực tại cộng đồng dân cư, gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.