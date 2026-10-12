Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg xác định gắn kết các ngày từ ngày 18/11 - 24/11 thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò chủ thể của người dân, giảm tính hành chính, tăng trải nghiệm, sáng tạo, thụ hưởng; ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, trong đó xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực. Bộ đang xây dựng bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Nhiều hoạt động điểm nhấn dự kiến được tổ chức trong tháng 11, như: Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, tuần phim và các chiến dịch truyền thông quảng bá văn hóa Việt Nam. Đến nay, 27/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai. Các địa phương chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với bản sắc, điều kiện thực tế, tập trung vào tuyên truyền, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống, đồng thời, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Nhấn mạnh, các hoạt động cần lấy người dân và cộng đồng dân cư làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở, phát huy bản sắc riêng của từng địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đồng thời, mở rộng không gian văn hóa, khuyến khích các thiết chế văn hóa, điểm tham quan, du lịch và cơ sở dịch vụ thực hiện miễn, giảm phí, có chương trình ưu đãi cho người dân, nhất là trong ngày 24/11.

Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn tổ chức các hoạt động trước ngày 15/10/2026; phối hợp xây dựng chương trình, đẩy mạnh truyền thông và kết nối các hoạt động văn hóa trên nền tảng số. Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể; chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ nhân dân.

Đối với các tỉnh, thành phố, yêu cầu lựa chọn những hoạt động, sản phẩm văn hóa đặc sắc, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; đưa các hoạt động về thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương; chú trọng duy trì, nhân rộng các mô hình văn hóa hiệu quả sau ngày hội. Công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện được tiến hành vào ngày 26/11/2026.