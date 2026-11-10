Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quán triệt các nhiệm vụ cần thực hiện để triển khai thi hành Luật theo Quyết định số 1788 ngày 15/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải); Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (bên trái) chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều và bãi bỏ 2 điều trong tổng số 78 điều của Luật năm 2017 tập trung vào 8 nhóm nội dung, trong đó, có nguyên tắc áp dụng pháp luật; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; cơ quan giải quyết bồi thường và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường.

Một số điểm mới đáng chú ý của Luật là đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; rút ngắn thời hạn kiểm tra hồ sơ, thụ lý và cử người giải quyết còn 2 ngày làm việc; nâng mức tạm ứng kinh phí bồi thường từ không dưới 50% lên không dưới 75% giá trị thiệt hại.

Luật cũng bổ sung cơ chế giảm mức hoàn trả, miễn trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ có lỗi vô ý trong một số trường hợp thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để triển khai thi hành Luật thống nhất, hiệu quả, các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: ban hành kế hoạch triển khai; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công bố, công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước và kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ này.

Các địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai Luật đến công chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã; rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý, tổ chức tuyên truyền, tập huấn và công bố, công khai thủ tục hành chính theo thời hạn được giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị góp phần giúp các địa phương nắm vững những nội dung mới của Luật, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện, qua đó, bảo đảm việc triển khai thi hành luật đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.