Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Quang cảnh điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gia tăng đặt ra những yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi phương thức, hình thái tác chiến đòi hỏi công tác quốc phòng phải tiếp tục được hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý về quốc phòng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, việc triển khai ba luật được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng được quan tâm; hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành từng bước được hoàn thiện. Từ đó nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày một nâng cao.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Trong những năm qua, cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 6,5 triệu lượt người thuộc các đối tượng theo quy định. Hệ thống 44 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho sinh viên, với hơn 876 nghìn lượt sinh viên học tập mỗi năm.

Tại thành phố Bắc Ninh, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ba luật về quốc phòng được triển khai nghiêm túc. Thành phố đã tổ chức 3 lớp quán triệt Luật Quốc phòng năm 2018 với 201 lượt người tham gia; 2 lớp phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019 với 200 lượt người và 3 lớp quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 với 205 lượt người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các luật cũng còn một số khó khăn, bất cập. Trong đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát sinh những yêu cầu mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan quân sự địa phương. Một số quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, thẩm quyền quản lý, điều hành và bảo đảm nguồn lực chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố.

Nhằm khắc phục những bất cập trên, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích về nguyên nhân, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai các luật để đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới. Đối với Luật Quốc phòng, một số đại biểu đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đối với Luật Dân quân tự vệ, cần hoàn thiện quy định về hệ thống chỉ huy, tổ chức lực lượng, độ tuổi, thời hạn tham gia nghĩa vụ và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Đồng thời quan tâm bảo đảm trụ sở, thao trường, bãi tập, trang thiết bị và hạ tầng số cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đối với Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cần điều chỉnh đối tượng, thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và hoàn thiện quy định về chương trình, nội dung giáo dục phù hợp với hệ thống giáo dục hiện hành.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả quán triệt, triển khai thực hiện 3 luật của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại tướng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng. Các đơn vị, địa phương cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, chất lượng cao.

Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh. Bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại trong giai đoạn mới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 67 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai 3 luật.