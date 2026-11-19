Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Theo dự thảo Báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 ngày 3-4-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống VBQPPL, đến ngày 31-10, cả nước có 43.702 văn bản còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi rà soát.

Trong số 9.794 văn bản không thuộc chế độ mật, có 2.249 văn bản do cơ quan Trung ương ban hành, 5.617 văn bản của chính quyền cấp tỉnh và 1.928 văn bản của chính quyền cấp xã. Các phương án xử lý tập trung vào sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, tạm ngưng hiệu lực hoặc ban hành mới nhằm khắc phục những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, có 3.809 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ. Cùng với đó, 7.566 văn bản của chính quyền cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 28-2-2027 theo quy định. Qua đó, dự kiến giảm 11.375 văn bản, góp phần tinh gọn, nâng cao tính thống nhất và khả năng tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả tổng rà soát, những hạn chế, bất cập trong hệ thống VBQPPL và phương án xử lý đối với các nhóm văn bản. Đặc biệt, hướng tới việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; làm rõ lộ trình, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, nhất là đối với những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành và những quy định liên quan đến tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp; khẩn trương rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác thực trạng hệ thống VBQPPL. Trên cơ sở đó, xác định rõ phương án xử lý đối với từng nhóm văn bản, phân định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực còn vướng mắc, bất cập để ưu tiên xử lý, khắc phục. Việc triển khai các giải pháp sau tổng rà soát phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình cụ thể, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác rà soát, quản lý và khai thác hệ thống VBQPPL, bảo đảm tính liên thông, thống nhất và thuận tiện trong tổ chức thực hiện.

Trọng tâm là tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định không còn phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.