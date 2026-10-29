Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Văn Qúy - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Thanh tra tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ đã triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quyết định số 968/QĐ-TTCP ngày 21/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg với thang điểm đánh giá 100 điểm, áp dụng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan với các nhóm tiêu chí chính: xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản. Đối với Quyết định số 968/QĐ-TTCP với thang điểm 100 thuộc các nhóm tiêu chí đánh giá: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc thực hiện giải trình; mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục giải trình; mức độ công khai, minh bạch trong giải trình; mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giải trình; việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đề nghị Thanh tra Chính phủ thành lập bộ phận đầu mối hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình thực hiện; có mẫu hướng dẫn, lựa chọn các tiêu chí đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của 2 Quyết định và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất về nhận thức, cách hiểu và phương pháp triển khai. Phân công rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp, thời hạn thực hiện, xác định cụ thể đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp, kiểm tra, tổng hợp số liệu, tài liệu và lập hồ sơ tự đánh giá. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp nhằm kịp thời phản ánh, xem xét và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất cần được trình bày cụ thể, rõ nội dung để cơ quan hướng dẫn có căn cứ xem xét, giải đáp.