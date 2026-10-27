Hội nghị trực tuyến Hội đồng Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Hội đồng Thẩm định; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật và quy hoạch chuyên ngành tại Việt Nam chia khoáng sản thành các nhóm cụ thể, trong đó khoáng sản nhóm I bao gồm các loại: khoáng sản kim loại, khoáng sản năng lượng, đá quý, đá bán quý và khoáng chất công nghiệp. Việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cụ thể hóa qua các quyết định điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án trọng điểm, cũng như quá trình rà soát, thẩm định toàn diện quy hoạch ngành quốc gia.

Mục tiêu và định hướng chung của việc điều chỉnh nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, rà soát, cập nhật các vướng mắc thực tế từ các địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế. Gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển quốc gia, bảo đảm việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I (như đồng, vonfram, bôxit, đất hiếm, than...) tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn và phát triển bền vững. Điều chỉnh tọa độ khép góc, quy mô, công suất hoặc danh mục dự án nhằm hạn chế tối đa diện tích chiếm đất, giảm thiểu ảnh hưởng đến các dự án hạ tầng, đất rừng, khu dân cư và các quy hoạch phát triển khác.

Các quyết định điều chỉnh quy hoạch tập trung giải quyết điểm nghẽn tại các mỏ chiến lược; điều chỉnh danh mục các dự án thăm dò, khai thác nhằm chuẩn hóa ranh giới diện tích, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác hiệu quả hơn; cập nhật, điều chỉnh danh mục khai thác; sắp xếp, tối ưu hóa danh mục các dự án khai thác và chế biến quặng bôxit nhằm gắn kết đồng bộ giữa khai thác với công nghệ chế biến sâu. Chính phủ đẩy mạnh kiện toàn và vận hành Hội đồng Thẩm định để xem xét, đánh giá toàn diện các phương án quy hoạch trước khi trình phê duyệt chính thức. Các nội dung điều chỉnh tuân thủ nguyên tắc không chia cắt nhỏ lẻ các khu vực có tiềm năng khoáng sản lớn thành mỏ quy mô nhỏ; ưu tiên thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực tài chính và công nghệ tiên tiến để đầu tư theo chiều sâu…

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhất trí với các nội dung điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định. Đồng chí đề xuất đưa khu mỏ than Đầm Lùn, xã Phú Sơn với tổng diện tích 108,7 ha vào quy hoạch quốc gia...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, vì thế phải tập trung để quản lý, khai thác, chế biến… Sau khi chỉ rõ một số điểm nghẽn trong thực hiện quy hoạch, quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương, các bộ, ngành thành viên Hội đồng Thẩm định và các địa phương phối hợp thực hiện xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả.

Bộ Công thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định, các ý kiến phản biện của các nhà khoa học và đóng góp của các bên liên quan để tổng hợp, hoàn thiện Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/10/2026.