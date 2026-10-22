Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10

ĐBP - Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 2.070 điểm cầu trên cả nước, với hơn 80.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029; lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về thực trạng công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025, phương hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Theo đó, việc xây dựng bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029 hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, hình thành công dân số, có trách nhiệm, có kiến thức. Chương trình có kế thừa tính ưu việt của bộ sách giáo khoa hiện hành, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành và khả năng ứng dụng.

Về phương hướng phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, cả nước đạt tiêu chí loại trừ sốt rét; đồng thời, củng cố các yếu tố bền vững, phòng ngừa sốt rét quay trở lại. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát hiện sớm - chẩn đoán đúng - điều trị kịp thời; tập trung giải quyết các ca bệnh sốt rét nội địa và ổ bệnh; tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về những kết quả quan trọng bước đầu trong xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh trong thời gian tới các địa phương, cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tuyên truyền 5 kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; cách thức triển khai nghị quyết của các cấp, các ngành; biểu dương mô hình cách làm hay, hiệu quả, đồng thời phê phán cách làm hình thức, chung chung. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XVI; công tác lập pháp; tình hình kinh tế xã hội; các hoạt động đối ngoại quan trọng trong của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tập trung tuyên truyền quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. Các địa phương cần xây dựng lộ trình tuyên truyền đối với những vấn đề lớn của Trung ương và của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Truyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, từ ngày 22/10 đến 22/11/2026, trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và Hệ thống thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo). Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác và đời sống.

Sau lễ phát động Ban Tuyên giáo các tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn triển khai cuộc thi; khuyến khích cán bộ, đảng viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia, góp phần lan tỏa kiến thức về chuyển đổi số trong cơ quan và đơn vị và cộng đồng.