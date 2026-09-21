Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về tiến độ số hóa, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, trong đó, tập trung vào cơ sở dữ liệu mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và văn bằng, chứng chỉ.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với dữ liệu học sinh, đến nay đã số hóa 93,11% học bạ số năm học 2025-2026, tương ứng 17,96 triệu học bạ; còn khoảng 1,32 triệu học bạ chưa được số hóa. Dữ liệu ở cấp trường đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt 72,68%. Trong đó, trường mầm non công lập đạt 76,78%, mầm non tư thục đạt khoảng 30% và nhóm trẻ độc lập đạt 17,2%.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Ở giáo dục đại học, dữ liệu sinh viên đã đạt 75%, người học 55% và 55% số trường đã hoàn thành cơ sở dữ liệu người học. Đối với giáo dục nghề nghiệp, 48% cơ sở giáo dục đã hoàn thành dữ liệu, đạt 58% đối với người học và 57% đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Đối với dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, đến nay đã số hóa 17,7 triệu văn bằng, đạt 29,6%. Còn 29 trường trung cấp, 239 trường cao đẳng, 71 trường đại học, 29 học viện và 61 viện nghiên cứu chưa nhập dữ liệu hoặc nhập chưa đầy đủ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đầu năm học 2026-2027, tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bố trí nhân lực, quy trình tổng hợp, ký số và kết nối, đồng bộ dữ liệu. Cùng đó, các đại biểu đề xuất tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; tăng cường hỗ trợ địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống; chủ động rà soát, gia hạn chữ ký số, bảo đảm ký số hồ sơ điện tử và phát hành học bạ số đúng hạn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, trong đó, ưu tiên hoàn thiện học bạ số và các cơ sở dữ liệu phục vụ thống kê, phân tích, hoạch định chính sách, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị ngành giáo dục tiếp tục mở rộng nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối giữa các hệ thống quản trị, từng bước thực hiện kết nối trực tuyến, hạn chế việc nhập dữ liệu thủ công. Về tiến độ, cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phải hoàn thành cập nhật trước ngày 30/9; giáo dục đại học trước ngày 10/10; giáo dục nghề nghiệp và văn bằng số trước ngày 20/10.

Tại Lạng Sơn, công tác triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đầu năm học 2026-2027 đang được thực hiện theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. Đến ngày 15/9, đã hoàn thành 100% việc chuyển đổi dữ liệu đối với các đơn vị thay đổi phần mềm quản lý nhà trường; tỷ lệ hoàn thành dữ liệu học bạ số đạt 60,3%. Các cơ sở giáo dục đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ điện tử, ký số và cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Đối với số hóa văn bằng, chứng chỉ, đến tháng 7/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành số hóa số gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT giai đoạn 2000-2025, gồm 28 quyển sổ gốc với 7.600 trang, tương ứng 204.625 văn bằng, đạt 100% khối lượng giai đoạn này.