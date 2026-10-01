Dự hội nghị có đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra.

Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 05-NQ/TU, 13-NQ/TU, 14-NQ/TU của Tỉnh ủy; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, khoáng sản; việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cán bộ, đảng viên thuộc diện kiểm tra.

Đồng chí Dương Tú Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chá A Của đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung được kiểm tra; làm rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.

Đồng chí Chá A Của phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm, kịp thời hướng dẫn, trao đổi với đơn vị trong quá trình kiểm tra, bảo đảm cuộc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định.