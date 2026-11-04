Hội nghị triển khai lồng ghép thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trọng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội, hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai Quyết định số 2370/QĐ-UBND phải bảo đảm thực chất, đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nhưng không làm giảm các điều kiện, yêu cầu pháp lý.

Đồng chí yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện quy trình nội bộ, phân công rõ trách nhiệm, đầu mối và thời gian xử lý; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thống nhất việc tiếp nhận, số hóa, luân chuyển hồ sơ, theo dõi tiến độ và trả kết quả; hướng dẫn đầy đủ, cụ thể đối với hồ sơ chưa bảo đảm. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan, địa phương chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục được liên tục, thông suốt.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung làm rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc áp dụng; phương thức tiếp nhận, xử lý đồng thời các thủ tục hành chính; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và kế thừa kết quả giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị.

Điểm nhấn quan trọng của việc triển khai hướng dẫn là mục tiêu rút ngắn tổng thời gian xử lý quy trình dự án điển hình từ khoảng 455 ngày làm việc xuống tối đa khoảng 115 ngày làm việc nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý, chất lượng thẩm định và không phát sinh thêm thủ tục, thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Đại biểu các xã, phường tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi các giải pháp lồng ghép thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp nhận, số hóa, luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Thông qua hội nghị, hướng tới nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tăng cường phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ; qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy định hướng việc thực hiện Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn mới nhằm thống nhất quy trình và cải cách thủ tục hành chính là việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Tỉnh Ủy trong việc thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Khẳng định cam kết của tỉnh về sự minh bạch, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Mục tiêu khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững và đạt tăng trưởng hai con số.

Đồng thời đề nghị, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức chính trị và siết chặt kỷ luật trong thực thi công vụ. Tăng cường sự phối hợp liên ngành, phá bỏ tư duy cục bộ và đùn đẩy trách nhiệm. Yêu cầu doanh nghiệp đề cao tính tuân thủ pháp luật và cam kết tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời thực hiện việc giám sát và cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với cán bộ. Thiết lập đường dây nóng để lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận và giải quyết phản ánh...