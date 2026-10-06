Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp phát triển các kênh truyền thông của Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số Gia Lai, tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn thông tin chính thống để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung xây dựng sản phẩm đúng, có chất lượng.

Các đại biểu cũng trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung, nhận diện và phòng ngừa thông tin giả, thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Đối với Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 diễn ra từ ngày 10-10 đến 10-12, tập trung vào trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nội dung trọng tâm là trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ xâm hại trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư, biết cách lưu giữ bằng chứng, chặn, báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng.

Từ ngày 10-10 đến 22-10, tỉnh lựa chọn từ 2 - 5 trường tiên phong triển khai hoạt động mẫu, sau đó mở rộng đến trên 50% số trường học trên địa bàn. Chiến dịch đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt, Đại sứ An toàn số học đường và phát động phong trào “5 phút cùng em”, khuyến khích gia đình, nhà trường dành thời gian lắng nghe, đồng hành với trẻ trong quá trình sử dụng mạng.

Phòng An ninh mạng đề nghị các ban thuộc CLB Niềm tin số Gia Lai chủ động kết nối chuyên gia, giáo viên, cơ quan báo chí, KOL/KOC và các nguồn lực xã hội để lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Các hoạt động phải bảo đảm quyền riêng tư, an toàn và lợi ích của trẻ em, không khai thác, công khai thông tin có thể làm lộ danh tính người bị hại.

Qua các hoạt động, CLB Niềm tin số Gia Lai hướng đến phát huy vai trò kết nối, lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng, nhất là đối với trẻ em, thanh thiếu niên.