Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

Khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết: Ngày 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Điểm nhấn lớn nhất của Nghị quyết 46 là việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chỉnh thể đồng bộ, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển văn hóa; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Năm 2026, tỉnh Cao Bằng được giao tổng vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 1.150,7 tỷ đồng. Đến ngày 10/10/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 175 tỷ đồng, đạt 15,21% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 172,2 tỷ đồng, đạt 15,53%; ngân sách địa phương giải ngân hơn 2,8 tỷ đồng, đạt 6,8%. Đối với nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 19,75%; nguồn vốn năm 2026 thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 giải ngân hơn 14,5 tỷ đồng, đạt khoảng 4% kế hoạch.

Một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, như: khối lượng vốn, dự án chuyển tiếp lớn; việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng còn mất nhiều thời gian; năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa đồng đều. Bên cạnh đó, việc đồng thời triển khai nguồn vốn chuyển tiếp và nguồn vốn giai đoạn mới, cùng những thay đổi trong tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, hướng dẫn chuyên môn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ cơ chế phối hợp chỉ đạo và trách nhiệm quản lý nhà nước của từng bộ, ngành. Các địa phương phân tích khó khăn, vướng mắc thực tiễn; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan giải đáp, tháo gỡ trực tiếp tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển từ khâu chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; bảo đảm triển khai đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn các chính sách và quyền lợi hợp pháp của người dân. Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 25/10/2026; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, bảo đảm nguồn lực được phân bổ, sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

Các bộ, ngành cần chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương trong quá trình triển khai; các địa phương phải rà soát nhiệm vụ, chủ động tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ thiết yếu, địa bàn khó khăn và đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc phát sinh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. Hiệu quả chương trình phải được đánh giá bằng kết quả thực chất và những chuyển biến trong đời sống nhân dân.