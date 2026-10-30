Hội nghị triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị các đồng chí báo cáo viên truyền đạt có trọng tâm, trọng điểm; tập trung làm rõ những quan điểm, chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, vấn đề quan trọng và yêu cầu tổ chức thực hiện từng nghị quyết, kết luận và đề án. Phương pháp trình bày phải khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng; chú trọng liên hệ với thực tiễn của tỉnh, của từng cấp, từng ngành. Không đọc lại nguyên văn nghị quyết, không trình bày dàn trải; bảo đảm đúng nội dung và thời gian quy định.

Đối với cán bộ, đảng viên tham dự trực tiếp và trực tuyến nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian, tập trung lắng nghe, nghiên cứu, ghi chép, tiếp thu nghiêm túc các nội dung được phổ biến. Đặc biệt, đề nghị các đồng chí chủ động suy nghĩ, liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung cần vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; học tập nghị quyết không để chỉ biết, để hiểu mà quan trọng hơn, để hành động đúng và có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất.

Các đồng chí chủ trì tại các điểm cầu trực tiếp chỉ đạo và quản lý chặt chẽ thành phần, thời gian tham dự, duy trì nghiêm túc nền nếp hội nghị, không để xảy ra tình trạng làm việc riêng, thiếu tập trung hoặc tham dự hình thức.

Sau hội nghị, tiếp tục tổ chức quán triệt đến các đối tượng theo quy định; đồng thời nghiên cứu, cụ thể hóa các kế hoạch của Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt được; tránh sao chép máy móc, hình thức, chung chung. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung, gồm: Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 28/10/2026 của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch số 204-KH/TU, ngày 28/10/2026 của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch số 205-KH/TU, ngày 28/10/2026 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch số 206-KH/TU, ngày 28/10/2026 của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí bí thư, phó bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân; bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân và một số chức danh khác không là người địa phương; Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 23/10/2026 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 28/10/2026 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phát biểu khai mạc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Tỉnh ủy thành chương trình hành động thiết thực của cấp mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thời gian, sản phẩm cụ thể và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong đó người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Trung tâm Chính trị các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật các nội dung cốt lõi của nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Tỉnh ủy vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, bảo đảm bám sát thực tiễn địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, tập trung làm nổi bật các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn trực tiếp với đời sống và công tác chuyên môn tại cơ sở.

Ngay sau hội nghị, các đại biểu tham dự truy cập hệ thống do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn để hoàn thành bài kiểm tra đánh giá nhận thức trước 15 giờ chiều cùng ngày; yêu cầu đạt từ 7 câu hỏi trở lên nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực chất của đợt học tập, quán triệt nghị quyết.