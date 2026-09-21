Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn Khu vực 3

Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc NHNN Khu vực 3, lãnh đạo các phòng và tương đương, công chức các phòng Quản lý, giám sát, Thanh tra, Tổng hợp của NHNN Khu vực 3; Về phía các tổ chức tín dụng, thành phần tham dự gồm: Giám đốc; Phó giám đốc phụ trách công tác tín dụng; Giám đốc chi nhánh loại II, Giám đốc các phòng giao dịch của các chi nhánh ngân hàng thương mại; Chủ tịch Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân; Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 chi nhánh Mai Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Công Văn – Giám đốc NHNN Khu vực 3 nhấn mạnh, Giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động ngân hàng trên địa bàn Khu vực 3 diễn ra trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, chịu tác động của đại dịch COVID-19 và quá trình phục hồi sau đại dịch. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp và hộ sản xuất còn gặp khó khăn; khả năng trả nợ của một số khách hàng suy giảm, làm gia tăng áp lực đối với chất lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ của NHNN, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn của thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng tín dụng đen. Cùng với đó, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng tính thuận tiện cho khách hàng; tuy nhiên, yêu cầu về an toàn thông tin, quản trị dữ liệu và kiểm soát rủi ro công nghệ ngày càng cao.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2021 - 2025, tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chịu tác động bởi khó khăn của khách hàng, nhất là các khoản vay phát sinh từ giai đoạn dịch bệnh và các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trước yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động, các chi nhánh ngân hàng đã tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, rà soát danh mục cho vay, trích lập dự phòng và triển khai các biện pháp xử lý nợ.

Ông Trịnh Công Văn – Giám đốc NHNN Khu vực 3 phát biểu tại Hội nghị

Đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn Khu vực 3 có 08 QTDND đang hoạt động (07 QTDND trên địa bàn tỉnh Sơn La và 01 QTDND trên địa bàn tỉnh Lai Châu), giảm 01 QTDND so với năm 2025 do hoàn thành việc sáp nhập QTDND Lai Châu vào QTDND Nguyễn Huệ; ngoài Trụ sở chính có 04 phòng giao dịch của 03 QTDND. Trên địa bàn còn có 01 Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 - Chi nhánh Mai Sơn với 02 phòng giao dịch hoạt động ổn định.

Bám sát Đề án 689 và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tham mưu UBND các tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn, chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai các nhiệm vụ của Đề án 689. Đồng thời, xây dựng, duy trì các quy chế, chương trình phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan thi hành án và các đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động và xử lý nợ xấu. Trên cơ sở chỉ đạo của NHNN và UBND các tỉnh, NHNN chi nhánh đã chỉ đạo các QTDND xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 theo Công văn số 388/NHNN-TTGSNH ngày 19/01/2023; đồng thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng triển khai các giải pháp cơ cấu lại, xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Hội sở chính và phù hợp điều kiện thực tế trên địa bàn.

Công tác giám sát được tăng cường trên cơ sở khai thác báo cáo, dữ liệu giám sát từ xa, tập trung vào các khoản cấp tín dụng lớn, tín dụng có mức độ rủi ro cao, khách hàng có dư nợ tập trung và việc chấp hành các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn. Đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đạt 117.879.362 triệu đồng, tăng 38.679.568 triệu đồng, tương ứng 48,84% so với cuối năm 2021; tổng huy động đạt 82.991.905 triệu đồng, tăng 35.964.632 triệu đồng, tương ứng 76,48%; tổng dư nợ cho vay đạt 81.078.671 triệu đồng, tăng 15.695.722 triệu đồng, tương ứng 24,01%.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát, các chi nhánh ngân hàng cơ bản chấp hành quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN, Hội sở chính trong hoạt động tín dụng, thẩm định, phê duyệt và bảo đảm tiền vay. Các chi nhánh ngân hàng đồng thời rà soát các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thực hiện phân loại nợ theo quy định, xây dựng kế hoạch thu hồi nợ và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản trị, điều hành; thường xuyên rà soát danh mục tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đến ngày 31/12/2025, tổng nợ xấu xác định theo phạm vi Đề án 689 tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đạt 877.020 triệu đồng, giảm 23,93% so với năm 2021. So với tổng dư nợ 81.078.671 triệu đồng tại cùng thời điểm, tỷ lệ nợ xấu tương ứng khoảng 1,08%, thấp hơn mức 3% được đặt ra trong Đề án 689. Kết quả này cho thấy nợ xấu tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, có xu hướng giảm và đạt mục tiêu đề ra vào cuối kỳ.

Mạng lưới hoạt động của các chi nhánh ngân hàng được duy trì, từng bước điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đến ngày 31/12/2025, trên địa bàn Khu vực 3 có 26 chi nhánh loại 1, 27 chi nhánh loại 2 và 73 phòng giao dịch; so với năm 2021 tăng 08 chi nhánh loại 1 và 01 phòng giao dịch.

Bế mạc Hội nghị, lãnh đạo NHNN Khu vực 3 đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, tập trung nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ thống an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững trong thời gian tới.