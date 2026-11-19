Trong năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát và chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Qua hơn 2.000 tổ tuần tra, kiểm soát, các đơn vị phát hiện, bắt giữ, khởi tố 8 vụ với 15 đối tượng liên quan đến ma túy; 1 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ và 2 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Tang vật thu giữ gồm gần 1kg ma túy các loại, 844g thuốc nổ và 42kg pháo hoa. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ, với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng.

Đại tá Phan Thăng Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Khánh Hoà Biên Phòng)

Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công chuyên án XC726P, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các đơn vị đã triển khai 5 đợt cao điểm, tổ chức 104 buổi tuyên truyền và xử lý 10 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt 258,5 triệu đồng.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 100 vụ với 73 phương tiện gặp nạn trên biển. Công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho 490 lượt phương tiện, gần 56.000 lượt thuyền viên, hơn 98.000 lượt khách du lịch và gần 6 triệu tấn hàng hóa.

Trước dự báo tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển có thể diễn biến phức tạp, gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đồn, trạm và hải đội duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình địa bàn, vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đơn vị cũng được yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phối hợp hỗ trợ đưa người gặp nạn lên tàu, thực hiện công tác cứu hộ trên biển. (Ảnh: Khánh Hoà Biên Phòng)

Lực lượng Biên phòng phối hợp với người dân hỗ trợ đưa tàu cá vào bờ, ứng phó với tình hình mưa lũ. (Ảnh: Khánh Hoà Biên Phòng)

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới biển trong dịp Tết Nguyên đán 2027.