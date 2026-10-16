Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày, quán triệt những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng (31-NQ/TW, 29-NQ/TW, 30-NQ/TW). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giới thiệu chuyên đề “Về Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Kết luận số 105-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.” Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu chuyên đề “Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.